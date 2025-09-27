ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Egy betontömb állította meg a rendőrök elöl menekülő autóst

Infostart / MTI

Elmenekült az igazoltatás elől egy autós Csepelről, nyolc rendőrautó volt a nyomában. A járművet végül Szigetszentmiklóson egy betontömb állította meg - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A csepeli járőrök a XXI. kerületben, a Szent Imre téren akarták igazoltatni a 27 éves autóst péntek éjjel 2 óra körül, a sofőr azonban a rendőrök jelzésére nem állt meg, hanem a mellette ülő utasával együtt menekülni kezdett.

A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával követni kezdték, de a sofőr ennek ellenére sem állt meg. A követésbe hét további rendőrautó is bekapcsolódott, és Budapest több kerületét érintve a Soroksári úton, a Könyves Kálmán körúton, az Üllői úton és a Határ úton át folyamatosan a jármű nyomában voltak.

Az autós az M51-es autóúton még a forgalommal szemben is közlekedett, majd az M0-son visszafelé hajtott fel Csepel irányába.

Végül a jármű alig több mint 20 perc és körülbelül 50 kilométernyi menekülés után a kerület határában, Szigetszentmiklós illetékességi területén egy betontömbnek ütközött.

A rendőrök igazoltatták a 27 éves férfit és utasát, egy 20 éves nőt. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, ezért őt a mentők kórházba vitték. Kiderült, hogy a járművet eltiltás hatálya alatt vezette, emiatt a XXI. kerületi rendőrkapitányság indított eljárást vele szemben, míg ámokfutása kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Utasa a kábítószergyorsteszt eredménye alapján korábban kokaint fogyasztott, ezért a csepeli nyomozók őt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.

Kezdőlap    Bűnügyek    Egy betontömb állította meg a rendőrök elöl menekülő autóst

rendőrautó

autós üldözés

igazoltatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa

Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa
Nigel Farage, az izmosodó brit radikális jobboldali Reform párt vezére azzal vádolta meg a kelet-európaiakat, hogy hattyúkat és pontyokat lopnak. A Királyi Parkok ügynökség azonban cáfolta a már 15 évvel ezelőtt is emlegetett vádat.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pokolból a mennybe? Három év alatt tért vissza az élvonalba a legendás klub, mi a következő lépés?

Pokolból a mennybe? Három év alatt tért vissza az élvonalba a legendás klub, mi a következő lépés?

A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 11:00
Drogterjesztő kamaszokat fogtak a zalai rendőrök
2025. szeptember 27. 09:00
Csúnyán helyben hagyták a szombathelyi színház színészét, pedig jót akart
×
×
×
×