Közel húsz év után bukott ki a nevelőapa szörnyű tette

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi a telefonján tárolt egy még 2005-ben az akkor kiskorú nevelt lányáról, annak tudta nélkül – ismeretlen körülmények között – készített pornográf jellegű videófelvételt. A sértett a felvételt csaknem húsz év elteltével, tavaly egy családi ünnep alkalmával fedezte fel a férfi készülékén.

Az ügyészség a vádlottat tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolja, amelyet a törvény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget. Bűnössége kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni – tudatta az ügyész.

(Címlapképünk illusztráció.)