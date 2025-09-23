ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
Nyitókép: Unsplash.com

Közel húsz év után bukott ki a nevelőapa szörnyű tette

Infostart / MTI

Vádat emeltek egy a férfival szemben, aki nevelt lányáról készült pornográf videót tárolt évekig titokban a telefonján – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi a telefonján tárolt egy még 2005-ben az akkor kiskorú nevelt lányáról, annak tudta nélkül – ismeretlen körülmények között – készített pornográf jellegű videófelvételt. A sértett a felvételt csaknem húsz év elteltével, tavaly egy családi ünnep alkalmával fedezte fel a férfi készülékén.

Az ügyészség a vádlottat tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolja, amelyet a törvény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget. Bűnössége kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni – tudatta az ügyész.

(Címlapképünk illusztráció.)

