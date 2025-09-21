ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Hátborzongató fotót tett közzé a rendőrség a betörő zuhanásról

Infostart

Lezuhant egy férfi a VI. kerületében szerdán este. A rendőrség tájékoztatása szerint az illető egy lakásba akart betörni, de menekülés közben a mélybe zuhant, és életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A rendőrök egy lakossági bejelentés után érkeztek a Teréz körúti társasházhoz 19 óra körül, miután egy szomszéd üvegcsörömpölést és riasztó hangját hallotta.

A helyszínen egy férfit találtak, aki egy betört ablakon keresztül jutott be a második emeleti lakásba. Amikor a járőrök megérkeztek, a férfi a fürdőszoba ablakán keresztül próbált meg elmenekülni - írja a rendőrség.

A menekülés során rálépett a külső falon lévő klímaberendezés kültéri egységére, amely leszakadt, és a férfi a mélybe zuhant.

A mentők a helyszínről életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség egyelőre nem tudta kihallgatni az elkövetőt.

rendőrség

terézváros

betörés

