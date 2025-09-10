ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
Putting money in an envelope
Nyitókép: mjrodafotografia/Getty Images

Száz eurót kínált a nő a rendőrnek az M1-esen – ez lett belőle

Infostart

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség egy napon belül bíróság elé állította a román nőt, aki pénzt ajánlott a közlekedési szabálysértése miatt vele szemben intézkedő rendőröknek.

A vád szerint 2025. szeptember 8-án, 11 órakor a készenléti rendőrök az M1-es autópálya egyik pihenőhelyénél – szabálytalan teherszállítás miatt – egy román honosságú tehergépkocsit vezető nőt ellenőriztek. Megállapították, hogy a tréleren két személygépkocsi volt, és együttesen meghaladták a vontatható súlykorlátot, továbbá a gépjárművek sem voltak biztonságosan rögzítve.

A rendőrök közölték a sofőrrel, hogy a szabálytalanságok miatt 65 ezer forint helyszíni bírságot szabnak ki, valamint nem haladhat tovább a járműszerelvénnyel, a szállított gépjárműveket le kell pakolni a trélerről. A nő ezt látszólag tudomásul vette, de amikor az egyik rendőr a bírságszelvényt kezdte kitölteni, az elkövető odalépett, és egy összehajtott papírlapban két 50 eurós bankjegyet adott át azzal, hogy engedjék továbbhaladni, mert nem tud visszajönni a gépjárművekért.

A nő ajánlatát a rendőrök visszautasították, majd korrupciós bűncselekmény elkövetése miatt előállították a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségre, ahol a nő, akit kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki, elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Az elkövetőt gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés-büntetést és – a vesztegetési pénz vonatkozásában – vagyonelkobzást indítványoztak vele szemben.

