Majdnem 40 millió forintot csaltak ki több tucat sértettől hamis hirdetésekkel

Egy 57 éves jászjákóhalmai és egy 26 éves hernádi férfi különböző hirdetéseket adtak fel és olyan termékeket kínáltak eladásra, amelyeket nem tulajdonoltak - írja a police.hu. A csalók azt kérték áldozataiktól, hogy nyissanak bankszámlát különböző pénzintézeteknél, majd a számlaszámok felett rendelkezési jogot kértek.

A csalássorozatot 2024 nyarától az egész országra kiterjesztették. A fiatalabb férfit 34 rendbeli csalással gyanúsították meg, több mint 30 millió forinthoz jutott különböző strómanok bevonásával. A férfit letartóztatták.

Az idősebbik férfit augusztus 26-án fogták el, jelenleg őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról. Őt üzletszerűen megvalósított pénzmosás bűntette miatt hallgatták ki, 9 millió forintos kárt okozott a gyanútlan sértetteknek. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság nyomozói 34 sértettet azonosítottak és 11 főt hallgattak ki pénzmosás bűncselekmény miatt.