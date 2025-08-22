Ez nem az, aminek látszik, és az ilyesmire a rendőrök is rájönnek

A Kiskőrösi Járási Ügyészség hamis vád vétsége miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki egy rendőri intézkedés során ikertestvére adatait diktálta be.

Mint a Baon beszámolójából kiderül, a szabálysértést elkövetett illető január 29-én este Izsákon nem tartott magánál semmilyen iratot, így diktált. Helyszíni bírságát később sem fizette be, sem ő, sem az esetről mit sem tudó ikertestvére, aki a bírósági végzés kézhez vételekor azonban már megvilágosodott.

A járási ügyészség közlése szerint pénzbüntetés kiszabását indítványozzák. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság hoz majd jogerős döntést.