2025. október 14. kedd
A gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolt Alec Baldwin amerikai színész meghallgatására érkezik a Santa Fe-i megyei bíróságra 2024. július 10-én. A Rust című westernfilm 2021-es forgatásán a színész kezében elsült egy tévedésből éles lőszerrel megtöltött kellékfegyver, és megölte a vezetőoperatőrt, a rendezőt pedig megsebesítette.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Ross D. Franklin

Alec Baldwin fának rohant felesége autójával

Infostart

A színész testvérével, Stephennel utazott, amikor kivágott eléjük egy kukásautó. Alec Baldwin megpróbálta kikerülni, de belerohant egy fába.

Alec Baldwin az Instagramon jelentette be, hogy összetörte a felesége, Hilaria fehér Range Roverét, miután kikerült egy hatalmas kukásautót, ami elvágta az útját – számolt be róla a blikk.hu.

A színész beszámolója szerint a testvérével, Stephennel volt a Hamptons Filmfesztiválon, amikor a baleset történt. Mindenkit megnyugtatott, hogy ő is és testvére is jól vannak, de nagyon sajnálja a felesége autóját.

A TMZ megszerezte a fényképeket az összetört Range Roverről. Az egyik képen egy kukásautó látható, ám a társaság azt nyilatkozta a lapnak, hogy a sofőrjük nem hibás a balesetben. Egy másik képen teljesen jól kivehető, hogy a terepjáró eleje teljesen odalett, a kocsi orra az első kerékig benyomódott.

