1901 óta tartó rekord dőlt meg Magyarországon az időjárásban

Az év tizedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,4 Celsius-fok volt, amely 0,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 10,7 fokos átlagát.

Hozzátették: a hónap középhőmérséklete síkvidéken általában 10 és 12 fok között alakult. Kisebb körzetekben előfordultak 12 fok feletti értékek, míg az Északi-középhegységben több állomáson 10 fok alatt maradt a hónap középhőmérséklete.

Arról is írtak, hogy több rendkívül száraz hónap után októberben már több csapadék hullott: az októberi országos átlag - az eddig beérkezett adatok alapján - 41,6 milliméter volt, amely 18 százalékkal maradt el az 1991-2020 közötti időszak 50,9 milliméteres átlagától.

A legtöbb csapadék (60-90 milliméter között) a délnyugati országrészben esett. Az ország jelentős részén 30-50 milliméter között alakult a hónap csapadéka, de északnyugaton, például Sopron környékén és északon több meteorológiai állomáson 30 milliméter alatt maradt az októberi csapadékösszeg.

A 2026-os év első tíz hónapja a legszárazabb volt 1901 óta. A január-októberi csapadékösszeg mindössze 293,3 milliméter volt, amely 44 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 522,0 milliméteres átlagától.

A középső országrészben és az Alföldön több állomáson 200 milliméternél kevesebb csapadék esett tíz hónap alatt, és 400 milliméter feletti értékeket csak nyugaton, délnyugaton mértek.

Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 milliméterrel kevesebb hullott, de a hegyvidékeken az idei év csapadékhiánya tíz hónap alatt többfelé meghaladja a 300 millimétert, a Mátrában eléri a 400 millimétert is – írták.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a második legszárazabb január-október közötti időszakot 2020-ban rögzítették, akkor az év első tíz hónapjában 332,8 milliméter esett, míg a harmadik legszárazabb január-október közötti időszakot 1961-ben (352,5 milliméter).