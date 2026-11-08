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Nyitókép: Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság

15 milliós fogás: elkapták a rendőrök a csomagküldéssel próbálkozó drogkereskedőket

Infostart / MTI

Több mint 15 millió forint értékű marihuánát tartalmazó, Portugáliából érkezett csomag akadt fenn egy hatósági ellenőrzésen; a szállítmány címzettje egy kínai férfi volt, akit a X. kerületben, a gépkocsijában elfogtak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

A férfit és a kocsiban szintén elfogott vietnámi társát kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják - tartalmazza a közlemény.

A lefoglalt csomagon a „roupas”, azaz portugál „ruházat” szó szerepelt, ám kiderült, hogy a küldemény nem ruhaneműt, hanem több mint két kilogramm kábítószergyanús zöld növényi anyagot rejtett, amiről a gyorsteszt és az előzetes szakértői vélemény megállapította, hogy marihuána.

A nyomozók azonosították a csomag címzettjét, egy 34 éves kínai férfit, majd az autójában rajtaütöttek. A kocsiban tartózkodott társa is, egy 25 éves vietnámi férfi, aki ellen a bíróság egy korábbi bűncselekmény miatt körözést adott ki.

Egyikük gyorstesztje kokainra, a másiké amfetaminra mutatott pozitív eredményt.

A kínai férfi autójában és lakásában végzett kutatás alkalmával több mint 100 gramm kokain és tabletták kerültek elő.

A rendőrök mindkét férfit kihallgatták kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt – tartalmazza a közlemény.

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Kezdőlap    Belföld    15 milliós fogás: elkapták a rendőrök a csomagküldéssel próbálkozó drogkereskedőket

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