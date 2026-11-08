15 milliós fogás: elkapták a rendőrök a csomagküldéssel próbálkozó drogkereskedőket

A férfit és a kocsiban szintén elfogott vietnámi társát kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják - tartalmazza a közlemény.

A lefoglalt csomagon a „roupas”, azaz portugál „ruházat” szó szerepelt, ám kiderült, hogy a küldemény nem ruhaneműt, hanem több mint két kilogramm kábítószergyanús zöld növényi anyagot rejtett, amiről a gyorsteszt és az előzetes szakértői vélemény megállapította, hogy marihuána.

A nyomozók azonosították a csomag címzettjét, egy 34 éves kínai férfit, majd az autójában rajtaütöttek. A kocsiban tartózkodott társa is, egy 25 éves vietnámi férfi, aki ellen a bíróság egy korábbi bűncselekmény miatt körözést adott ki.

Egyikük gyorstesztje kokainra, a másiké amfetaminra mutatott pozitív eredményt.

A kínai férfi autójában és lakásában végzett kutatás alkalmával több mint 100 gramm kokain és tabletták kerültek elő.

A rendőrök mindkét férfit kihallgatták kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt – tartalmazza a közlemény.