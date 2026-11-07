Veszélyes inváziós növény terjed, sokan díszfának nézik – fotók

Az Ipoly Erdő Zrt. közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a mirigyes bálványfa veszélyeire. A szakemberek szerint a fa széllel terjedő magjai könnyen eljuthatnak a kertekből a környező erdőkbe, ahol azután gyorsan megtelepedhetnek. A Börzsönyben és a Cserhátban is egyre több helyen találkoznak vele – számolt be róla a Pénzcentrum.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ismertetője szerint akár 20-25 méter magasra is megnőhet. Levelei összetettek, a növény pedig jellegzetes, kellemetlen szagot áraszthat. Az ecetfától többek között a termése alapján lehet megkülönböztetni: az ecetszömörce ágainak végén sötétvörös, szőrös terméscsomók fejlődnek.

Az ecetfát és a bálványfát könnyű összetéveszteni. Mindkettőnek hosszú, sok apró levélkéből álló levelei vannak. Van azonban néhány árulkodó különbség, amelyet a kerttulajdonosok is könnyen észrevehetnek.

A bálványfa leveleinek széle jellemzően sima, a levélkék tövénél viszont apró, fogszerű mirigyek láthatók. Ha megdörzsöljük a leveleit, kellemetlen, sokak szerint az avas mogyoróvajra emlékeztető szagot árasztanak. Az ecetfa levélkéi ezzel szemben szőrösek, szélük fűrészes, termése pedig jellegzetes, sötétvörös, bársonyos fürtökben fejlődik.

A termés talán a leglátványosabb különbség: míg az ecetfán tömött, piros termésbugák jelennek meg, addig a bálványfa szárnyas, barnás terméseket hoz, amelyek nagy fürtökben lógnak az ágakon.