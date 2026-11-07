ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tree of Heaven Tree. Ailanthus altissima
Nyitókép: bgwalker

Veszélyes inváziós növény terjed, sokan díszfának nézik – fotók

Infostart

A mirigyes bálványfa egyáltalán nem ártalmatlan díszfa: agresszíven terjedő inváziós faj, amely az őshonos növényvilágot is veszélyezteti. Az Ipoly Erdő Zrt. most arra figyelmeztetett, hogy a Börzsönyben és a Cserhátban is egyre több helyen jelenik meg, és a visszaszorítása sem egyszerű feladat.

Az Ipoly Erdő Zrt. közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a mirigyes bálványfa veszélyeire. A szakemberek szerint a fa széllel terjedő magjai könnyen eljuthatnak a kertekből a környező erdőkbe, ahol azután gyorsan megtelepedhetnek. A Börzsönyben és a Cserhátban is egyre több helyen találkoznak vele – számolt be róla a Pénzcentrum.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ismertetője szerint akár 20-25 méter magasra is megnőhet. Levelei összetettek, a növény pedig jellegzetes, kellemetlen szagot áraszthat. Az ecetfától többek között a termése alapján lehet megkülönböztetni: az ecetszömörce ágainak végén sötétvörös, szőrös terméscsomók fejlődnek.

Az ecetfát és a bálványfát könnyű összetéveszteni. Mindkettőnek hosszú, sok apró levélkéből álló levelei vannak. Van azonban néhány árulkodó különbség, amelyet a kerttulajdonosok is könnyen észrevehetnek.

A bálványfa leveleinek széle jellemzően sima, a levélkék tövénél viszont apró, fogszerű mirigyek láthatók. Ha megdörzsöljük a leveleit, kellemetlen, sokak szerint az avas mogyoróvajra emlékeztető szagot árasztanak. Az ecetfa levélkéi ezzel szemben szőrösek, szélük fűrészes, termése pedig jellegzetes, sötétvörös, bársonyos fürtökben fejlődik.

A termés talán a leglátványosabb különbség: míg az ecetfán tömött, piros termésbugák jelennek meg, addig a bálványfa szárnyas, barnás terméseket hoz, amelyek nagy fürtökben lógnak az ágakon.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Veszélyes inváziós növény terjed, sokan díszfának nézik – fotók

fa

inváziós faj

börzsöny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Tényfeltáró bizottságot hoz létre a Mazsihisz az ügynöklisták nyilvánosságra kerülése után. A Zsidó Emlékezet Bizottsága azt vizsgálja majd, hogyan működött együtt az állambiztonság a rendszerváltás előtt a magyarországi zsidó felekezeti intézményekkel és közösségekkel.
 

Sári Zsolt az ügynökaktákról: a hiteles adatokkal jobban megérthető, mi miért történt, mert a rendszer volt a fő bűnös

„Azt írtak le, amit jónak láttak” – B. Tóth László az állambiztonsági múltjáról

Ügynökakták: a Fidesz a politikai felelősök megnevezését követeli

Kijavították a Nyitott Akták hibáját – felajánlja a lemondását Cseh Gergő Bendegúz

Magyar Péter reagált a lemondására irányuló követelésre

Medveczky Ilona: engem zsarolt az állambiztonság

Felföldi József debreceni milliárdos: soha nem végeztem ügynöki tevékenységet

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fizessenek a gazdagok? Az igazság a sokat vitatott vagyonadóról

Fizessenek a gazdagok? Az igazság a sokat vitatott vagyonadóról

Közeleg a vagyonadó, a törvénytervezet már ismert, és a politikai támogatás is biztos, a közgazdászok többsége azonban ellenzi vagy legalábbis óvatosságra int. A tőke–munka modellből kiindulva vizsgálom meg, hogy közgazdasági nézőpontból mennyire indokolható az új adó, és arra jutok, hogy lényegében kettős adóztatásaról van szó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 7.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 7.)

A Pénzcentrum 2026. november 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Meghan's father Thomas Markle appears in court over child sex abuse material

Meghan's father Thomas Markle appears in court over child sex abuse material

The 82-year-old was arrested in Florida after the FBI searched two Los Angeles-area storage units he rented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 06:45
Így drágulnak a sztrádamatricák
2026. november 6. 22:08
Szakszervezetet minden munkahelyre! – mozgalmat indított a szövetség
×
×