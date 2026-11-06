Keveslik a holttestet bőröndben elásó budapesti ír gyilkos büntetését

A közlemény szerint a Fővárosi Főügyészség 2025 őszén emelt vádat egy Magyarországon tartózkodó, ír állampolgárságú férfi ellen emberölés bűntette miatt.

A Fővárosi Törvényszék július 9-én kihirdetett elsőfokú ítéletével az elkövetőt bűnösnek mondta ki minősített emberölés bűntettében, amelyért őt 14 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 évre Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte azzal, hogy a vádlottat kizárta a feltételes szabadságra bocsátásból.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott 2024 október végén munkavégzés céljából érkezett Budapestre; 2024. november 4-én este egy belvárosi szórakozóhelyen megismerkedett az amerikai állampolgárságú sértettel, majd másnap hajnalban a vádlott által bérelt belvárosi lakásba mentek alkalmi együttlét céljából. A terhelt az együttlét során a sértettet bántalmazta, majd megfojtotta. Cselekménye közben a vádlott mobiltelefonjával a sértettről felvételeket készített – tették hozzá.

Ezt követően

az elkövető vásárolt egy bőröndöt, amelybe a sértett testét tette és gépjárművet bérelt, majd a Balaton északi partján a Badacsony hegy körzetében, egy elhagyatott erdős területen a bőröndöt elrejtette

és visszautazott Budapestre, ahol a rendőrök másnap elfogták.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére felemelt tartamú szabadságvesztés kiszabásáért, míg vádlott védője tényállás és jogi minősítés téves megállapítása okán, továbbá a büntetés enyhítése céljából élt fellebbezési jogával.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta.

Az elkövető letartóztatásban várja az ítélőtáblai eljárás befejezését – közölték.