Vádat emelt az amerikai nő ír gyilkosa ellen a Fővárosi Főügyészség

A vád szerint a férfi sokat utazott munkája miatt, és ennek keretében tavaly október 28-án Budapestre érkezett. A sértett turistaként tavaly október 31-én jött a magyar fővárosba, és november 4-én este, egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett össze a vádlottal. Több óra szórakozás után, hajnalban a sértett, felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására.

Az együttlét során a férfi megkötözte a sértettet, majd bántalmazni kezdte, és megfojtotta.

A férfi a telefonjával a sértett bántalmazása során, majd a nő halála után is felvételeket készített az áldozatról.

A vádlott másnap vásárolt egy bőröndöt, amelyben áldozata holttestét november 6-án, bérelt gépkocsival a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte és elrejtette.

A fővárosi rendőrök már a következő napon őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat emberöléssel vádolta meg, és indítványozta, a Fővárosi Törvényszék ítélje végrehajtandó börtönre azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, és emellett utasítsa ki Magyarországról – közölte a vádhatóság.