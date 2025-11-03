ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 3. hétfő
A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az önkormányzattól. A vendéglátósok a megélhetésüket féltik, ha esténként hamarabb kellene bezárniuk a szórakozóhelyeket. Lapértesülés szerint Vattamány Zsolt (FideszKDNP), Erzsébetváros polgármestere hamarosan a VII. kerületi képviselő-testület rendkívüli ülése elé terjeszt egy átfogó rendeletmódosítási és intézkedési tervezetet.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vádat emelt az amerikai nő ír gyilkosa ellen a Fővárosi Főügyészség

Infostart / MTI

Vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott az amerikai nő életét kioltó ír férfi ügyében a Fővárosi Főügyészség – tudatta a vádhatóság közleményben.

A vád szerint a férfi sokat utazott munkája miatt, és ennek keretében tavaly október 28-án Budapestre érkezett. A sértett turistaként tavaly október 31-én jött a magyar fővárosba, és november 4-én este, egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett össze a vádlottal. Több óra szórakozás után, hajnalban a sértett, felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására.

Az együttlét során a férfi megkötözte a sértettet, majd bántalmazni kezdte, és megfojtotta.

A férfi a telefonjával a sértett bántalmazása során, majd a nő halála után is felvételeket készített az áldozatról.

A vádlott másnap vásárolt egy bőröndöt, amelyben áldozata holttestét november 6-án, bérelt gépkocsival a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte és elrejtette.

A fővárosi rendőrök már a következő napon őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat emberöléssel vádolta meg, és indítványozta, a Fővárosi Törvényszék ítélje végrehajtandó börtönre azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, és emellett utasítsa ki Magyarországról – közölte a vádhatóság.

