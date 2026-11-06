Forsthoffer Ágnes is végigjárta Mindszenty bíboros 1956-os útját – videó

​A történelmi esemény 70. évfordulóján Forsthoffer Ágnes házelnök Caroline Savage ügyvivővel, az Amerikai Egyesült Államok képviselőjével, valamint a Mindszenty Alapítvány tagjaival közösen vett részt azon a megemlékező sétán, amely szimbolikusan végighaladt a bíboros akkori útvonalán az Országháztól a nagykövetség épületéig.

​A résztvevők a Szabadság téri nagykövetség emléktáblájánál koszorúzással adóztak a rendíthetetlen hitű és a nemzet szabadságáért mindvégig kiálló néhai hercegprímás emléke előtt.