„Tiszás salakanyag”: vizsgálódik a médiatanács a Kossuth Rádió április 7-i műsora miatt

A vizsgált adásban „nemzeti színbe csomagolt salakanyagnak” nevezte a Tisza Párt szimpatizánsait a Kárpátia zenekar frontembere, aki az akkori ellenzéki pártok politikusaival együtt „le is hazaárulózta” őket – olvasható a médiatanács keddi üléséről beszámoló közleményben.

Ezért már júniusban eljárás indult az emberi méltóság megsértése és kirekesztő magatartás miatt a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben. Polyák Gábor elnök felvetésére a médiatanács most egyhangúlag kiterjesztette a vizsgálatot a gyűlöletkeltésre is – közölte az NMHH.

A tájékoztatás szerint a médiatanács az emberi méltóság megsértése miatt eljárást indított a HírTV Zrt.-vel és a Hír FM-et üzemeltető Karc FM Média Kft.-vel szemben. Ennek oka, hogy a HÍR TV-n és a Hír FM-en egyaránt sugárzott Paláver augusztus 30-ai adásában egy betelefonáló a miniszterelnökről az mondta: „nem is ember szerintem, hanem egy genetikai selejt”, és a műsorvezető nem utasította vissza a kijelentést – írták.