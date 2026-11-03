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Nyitókép: Illyés Tibor

„Tiszás salakanyag”: vizsgálódik a médiatanács a Kossuth Rádió április 7-i műsora miatt

Infostart / MTI

Gyűlöletkeltés miatt is vizsgálódik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának április 7-i adásában elhangzottak ügyében – közölte az NMHH.

A vizsgált adásban „nemzeti színbe csomagolt salakanyagnak” nevezte a Tisza Párt szimpatizánsait a Kárpátia zenekar frontembere, aki az akkori ellenzéki pártok politikusaival együtt „le is hazaárulózta” őket – olvasható a médiatanács keddi üléséről beszámoló közleményben.

Ezért már júniusban eljárás indult az emberi méltóság megsértése és kirekesztő magatartás miatt a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben. Polyák Gábor elnök felvetésére a médiatanács most egyhangúlag kiterjesztette a vizsgálatot a gyűlöletkeltésre is – közölte az NMHH.

A tájékoztatás szerint a médiatanács az emberi méltóság megsértése miatt eljárást indított a HírTV Zrt.-vel és a Hír FM-et üzemeltető Karc FM Média Kft.-vel szemben. Ennek oka, hogy a HÍR TV-n és a Hír FM-en egyaránt sugárzott Paláver augusztus 30-ai adásában egy betelefonáló a miniszterelnökről az mondta: „nem is ember szerintem, hanem egy genetikai selejt”, és a műsorvezető nem utasította vissza a kijelentést – írták.

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Kezdőlap    Belföld    „Tiszás salakanyag”: vizsgálódik a médiatanács a Kossuth Rádió április 7-i műsora miatt

kossuth rádió

gyűlöletkeltés

nemzeti média- és hírközlési hatóság

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