Elmarad Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Dönt a legfőbbügyész-jelöltről kedden az Országgyűlés, amely munkaszüneti nappá nyilváníthatja december 24-ét és határozhat a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatáról. A parlament több adótörvény általános vitáját is lefolytatja.

Előtte azonban Magyar Péter miniszter kért szót napirend előtt a parlamentben, ám amikor Hallerné Nagy Anikó ülést levezető elnök, az Országgyűlés alelnöke szót adott neki, Magyar Péter jelezte, nem kíván élni a lehetőséggel, pedig az előzetes tervekben hivatalosan szerepelt a miniszterelnöki beszéd.

Végül némi intermezzót követően Magyar Péter ülve maradt, így következhettek a rendes napirend előtti felszólalások a frakciók részéről.

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