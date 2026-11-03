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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Elmarad Magyar Péter napirend előtti felszólalása

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A miniszterelnök kedden is szót kért napirend előtt a parlamentben, ám végül Hallerné Nagy Anikónak ezzel ellenkező jelzést adott le Magyar Péter.

Dönt a legfőbbügyész-jelöltről kedden az Országgyűlés, amely munkaszüneti nappá nyilváníthatja december 24-ét és határozhat a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatáról. A parlament több adótörvény általános vitáját is lefolytatja.

Előtte azonban Magyar Péter miniszter kért szót napirend előtt a parlamentben, ám amikor Hallerné Nagy Anikó ülést levezető elnök, az Országgyűlés alelnöke szót adott neki, Magyar Péter jelezte, nem kíván élni a lehetőséggel, pedig az előzetes tervekben hivatalosan szerepelt a miniszterelnöki beszéd.

Végül némi intermezzót követően Magyar Péter ülve maradt, így következhettek a rendes napirend előtti felszólalások a frakciók részéről.

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Kezdőlap    Belföld    Elmarad Magyar Péter napirend előtti felszólalása

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