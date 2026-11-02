Vitézy Dávid: túl optimista voltam a Budapest–Belgrád vasútvonalat illetően

Bár korábban októberi indulást ígért, Vitézy Dávid most elismerte, túl optimista volt, amikor megjelölte a céldátumot a belföldi személyforgalom elindítására a Budapest–Belgrád vasút magyarországi szakaszán – erről az RTL-nek adott interjúban beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Azt is elárulta, hogy a hatósági és adminisztratív folyamatok átfutási ideje hosszabbnak bizonyult a tervezettnél.

A tárcavezető szerint a Budapest–Belgrád vonalon a kínai vonatbefolyásoló rendszer és a szigorú európai (ETCS) szabványok technikai összehangolása volt a legnagyobb feladat. Október elején még úgy vélte, a sikeres terhelési próbák és a vonatbefolyásoló rendszer tesztjei után a hónap második felében már elindulhat a belföldi személyforgalom, ám ez nem történt meg.

Vitézy Dávid a csatornának elmondta, túlságosan optimista volt az indulással kapcsolatban. Véleménye szerint műszakilag a pálya és a szerelvények készen állnak, pillanatnyilag már csak két minőségbiztosítási és hatósági tanúsítvány kiadása hiányzik a forgalom megkezdéséhez. Azonban ezek nélkül a hatályos európai és hazai vasútbiztonsági szabályok miatt nem szállíthatnak utasokat.

Andó Gergely közlekedési szakértő a csatornának azt mondta, tudomása szerint november 7-re már vezényeltek vasutasokat a vonalra, vagyis a MÁV részéről aznap már indulhatna a forgalom.