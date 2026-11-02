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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Vitézy Dávid: túl optimista voltam a Budapest–Belgrád vasútvonalat illetően

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A miniszter elmondta, hiába saccolta úgy október elején, hogy az évek óta álló vasútvonal a hónap végén újraindulhat, több tényező is közbeszólt.

Bár korábban októberi indulást ígért, Vitézy Dávid most elismerte, túl optimista volt, amikor megjelölte a céldátumot a belföldi személyforgalom elindítására a Budapest–Belgrád vasút magyarországi szakaszán – erről az RTL-nek adott interjúban beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Azt is elárulta, hogy a hatósági és adminisztratív folyamatok átfutási ideje hosszabbnak bizonyult a tervezettnél.

A tárcavezető szerint a Budapest–Belgrád vonalon a kínai vonatbefolyásoló rendszer és a szigorú európai (ETCS) szabványok technikai összehangolása volt a legnagyobb feladat. Október elején még úgy vélte, a sikeres terhelési próbák és a vonatbefolyásoló rendszer tesztjei után a hónap második felében már elindulhat a belföldi személyforgalom, ám ez nem történt meg.

Vitézy Dávid a csatornának elmondta, túlságosan optimista volt az indulással kapcsolatban. Véleménye szerint műszakilag a pálya és a szerelvények készen állnak, pillanatnyilag már csak két minőségbiztosítási és hatósági tanúsítvány kiadása hiányzik a forgalom megkezdéséhez. Azonban ezek nélkül a hatályos európai és hazai vasútbiztonsági szabályok miatt nem szállíthatnak utasokat.

Andó Gergely közlekedési szakértő a csatornának azt mondta, tudomása szerint november 7-re már vezényeltek vasutasokat a vonalra, vagyis a MÁV részéről aznap már indulhatna a forgalom.

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