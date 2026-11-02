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A Miniszterelnöki Kabinetiroda által közreadott képen rendõr és katona járõrözik az ideiglenes biztonsági határzárnál Hercegszántó közelében 2021. november 12-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a határátkelõhely közelében, amelyen Szentkirályi Alexandra kormányszóvivõ elmondta, hogy a magyar határvédelmi intézkedések az utóbbi idõben több európai ország számára mintaadóvá váltak, hiszen a határkerítés építése mellett döntött Görögország, Spanyolország, Bulgária, Szlovénia, Észtország, Litvánia, Lettország és Lengyelország is.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda/Vadnai Szabolcs

Több határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Infostart / MTI

Tizennyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton kettő, vasárnap 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében a hétvégén egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 29 határsértőt tartóztattak föl, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten – október 19-től 25-ig – a feltartóztatottak száma 38 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult – derül ki a rendőrségi összesítésből.

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rendőrség

határsértés

idegenrendészet

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