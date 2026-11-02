Több határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton kettő, vasárnap 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében a hétvégén egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 29 határsértőt tartóztattak föl, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten – október 19-től 25-ig – a feltartóztatottak száma 38 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult – derül ki a rendőrségi összesítésből.