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Forgalmi dugó egy autópályán.
Nyitókép: Getty Images/ollo

Dugó várható az autópályákon a héten, többet is javítanak, itt a menetrend

Infostart

November 2-án, hétfőn újabb üteméhez érkeznek a burkolatjavítási munkálatok az M0-s autóúton és az M7-es autópályán. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. először Diósd térségében, majd november 5-től az M7-es autópálya budaörsi szakaszán végez beavatkozásokat. A munkavégzés idején sávlezárásokra és torlódásokra kell számítani.

A MAgyar Közút közleménmye szerint november első hetében az alábbi ütemezés szerint folytatódnak a burkolatjavítások:

M0-s autóút – Diósd térsége, november 2–5.

Az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a 7-es főúti csomópontnál, a diósdi kihajtótól mintegy 2 kilométer hosszan lezárják a külső forgalmi sávot. A munkavégzés ideje alatt a forgalom a két belső sávon haladhat.

November 2-án mintegy 5600 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását. Ezt követően november 3. és 5. között 7 centiméter vastagságban, 940 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, 540 tonna kopóréteget építenek be.

M7-es autópálya – Budaörs térsége, november 5–6.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető bevezető szakaszán, a budaörsi csomópontot követően először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A főpályán a forgalom a két belső sávon haladhat.

A munkálatok során mintegy 3300 négyzetméteren készítik elő és marják fel a burkolatot, majd november 6-án közel 400 tonna kopóréteget építenek be, 5 centiméter vastagságban.

A munkálatok idején mindkét helyszínen torlódások alakulhatnak ki, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban.

A tervezett ütemezés az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel tervezzenek.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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Kezdőlap    Belföld    Dugó várható az autópályákon a héten, többet is javítanak, itt a menetrend

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