Óriási tűz Kecskeméten

A városi hivatásos tűzoltók már elkezdték oltani a lángokat. A tájékoztatás szerint egy erőgéppel homokot hordanak a területre, ezzel akadályozva a tűz terjedését. A helyszínre a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett, valamint az esethez tartanak a kiskunfélegyházi és a ceglédi hivatásos tűzoltók is.

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Megfékezték a tűzoltók a kecskeméti szeméttelepen égő tüzet, a városi és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelem szolgálati irányítása mellett oltották a lángokat – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel vasárnap délután.

Mint írták, a Kecskemét külterületén található szemétlerakó mintegy ezer négyzetméteren égett a Kisfái tanya közelében. Az egységek – amelyek jelenleg az utómunkálatokat végzik – munkáját homokot hordó erőgépek is segítették, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését.

(Nyitóképünk illusztráció)