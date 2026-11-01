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Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az utolsó vacsora emlékére nagycsütörtöki szentmisét celebrál az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban 2024. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Erdő Péter: emlékezzünk saját „kedves halottainkra”, és azokra is, akikre már senki sem emlékezik

Infostart / MTI

Az elhunyt szeretteinkkel való találkozás reményéről, az értük mondott ima és emlékük őrzésének fontosságáról beszélt halottak napján Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Kossuth rádió vasárnapi műsorában.

Erdő Péter úgy fogalmazott, Mindenszentek és halottak napja egymást kiegészítő ünnepek, hisszük ugyanis a holtak feltámadását és az örök életet. Vannak, akik haláluk után rögtön a mennyországba jutnak, mások bűneik miatt földi életük után a „tisztulás állapotában” vannak. A halottak napján értük mondott ima a mennyországba vágyó reménnyel és az Isten irgalmába vetett bizalommal van tele – mondta.

„Hisszük a holtakkal való találkozás nagy kegyelmét”

– jelentette ki.

A bíboros középiskolai tanárának halálát felidézve arról beszélt: hiszi, hogy van kapcsolat a halottak és az élők között, és azt is, hogy ez a kapcsolat „Isten színe előtt zajlik”. Mert Isten valamennyiünket a magáénak ismer – mondta.

Erdő Péter úgy folytatta, hiszi, hogy számít, hogyan él valaki itt a földön, de azt is tudja, hogy az örök életben „találkozni fogunk mindazokkal, akik Isten irgalmából végül az örök boldogságba jutnak”. „A szentek közösségében majd velük együtt fogjuk dicsérni Istenünket” – fogalmazott.

Fontosnak nevezte, hogy megemlékezzünk saját „kedves halottainkról”, és azokról is, akikre már senki sem emlékezik.

Azt kérte, legyen az emlékezés érzékelhető mindenki számára, legyenek gyertyák a sírokon és az otthonainkban is. „Na hagyjuk, hogy halottaink emléke elenyésszen itt a földön, és Jézus Krisztus halála és feltámadása kössön össze minket az örök boldogságban is” – mondta a bíboros.

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Kezdőlap    Belföld    Erdő Péter: emlékezzünk saját „kedves halottainkra”, és azokra is, akikre már senki sem emlékezik

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