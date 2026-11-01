Elhunyt a híres magyar zenész

A zenei berkekben csak Lajcsiként ismert muzsikus a Sámán és az Omen soraiban is legendás lemezeket alkotott, mindössze 59 éves volt – írja a Blikk.

A zenekar tagjai szombat késő délután a Facebookon tették közzé a hírt, hogy elhunyt Sárközi Lajos.

Sárközi Lajos a Pokolgép gitárosától, Nagyfi Lászlótól tanult gitározni, majd csatlakozott a Sámán együtteshez, amellyel már a 80-as évek fővárosi underground színterének meghatározó, kultikus alakjává vált. Az igazi, országos ismertséget azonban az hozta el számára, amikor egykori gitártanára oldalán belépett az Omenbe Szekeres Tamás utódjaként.