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Rendőrök a Véda automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2016. április 21-én. Csaknem kilencszáz magyarországi helyszínen ellenőrzi a rendőrség a sebességhatár túllépését reggel hat óra óta 24 órán keresztül a Speedmarathon nemzetközi akció keretében.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

KRESZ-szigorítás: az átlagsebesség méréséről érkeztek sorsdöntő számok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A néhány hete lezárult közlekedésbiztonsági kérdőívet több mint 300 ezren töltötték ki, és az átlagsebesség-mérés bevezetését a válaszadók 72 százaléka támogatta – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az e-rollerek ügyében már bejelentették a szigorítást, a részletek is megvannak, a tervezet társadalmi egyeztetésen van.

Vitézy Dávid azt írta, hogy az M6-os autópályán a Magyar Közút már tesztelte ezt a rendszert a meglévő rendszámleolvasó kamerák segítségével. Bírságot senki nem kapott, de az eredmények világosan mutatják, hogy van min változtatni.

A miniszter hozzátette: a kamerák segítségével mértek 214 kilométer per órás átlagsebességet a sztrádán, ami nem egy pillanatnyi gyorshajtás volt, hanem "kilométereken keresztül tartó életveszélyes száguldás".

„Azért is végeztük el ezt a tesztet, hogy világos legyen: a magyar állam képes mérni és ellenőrizni az ilyen kirívó gyorshajtásokat. Érdemes belegondolni: mit várnánk a magyar államtól, ha egy szerettünk szabályosan közlekedő autójába csapódna bele egy 214 km/órás sebességgel haladó jármű? Nyilván azt, hogy tegyen meg mindent az ilyen súlyos szabálysértések megelőzése és visszaszorítása érdekében” – fogalmazott a miniszter.

„Döntés még nincs az átlagsebesség-mérés bevezetéséről, de a teszt és a társadalmi konzultáció eredményei alapján dolgozunk a szükséges jogszabály-módosítási javaslaton”

– közölte Vitézy Dávid.

Az e-rollerek ügyében biztos, hogy szigorítás jön, Magyar Péter kormányfő már közölte ezt, és a változások részleteit is bejelentették. Többek között Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata.

A nagy teljesítményű elektromos rollerekkel minden esetben tilos lesz a járda használata, a kis teljesítményű elektromos rollerek esetében is csak akkor lesz megengedett, ha nincs semmilyen más alternatív lehetőség, például kerékpárút. A kormány javaslata értelmében az elektromos rollereket ezentúl két járműkategóriába sorolják a teljesítményük alapján. A tervezet már társadalmi egyeztetés alatt áll, lehet véleményezni.

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Kezdőlap    Belföld    KRESZ-szigorítás: az átlagsebesség méréséről érkeztek sorsdöntő számok

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KRESZ-szigorítás: az átlagsebesség méréséről érkeztek sorsdöntő számok

KRESZ-szigorítás: az átlagsebesség méréséről érkeztek sorsdöntő számok

A néhány hete lezárult közlekedésbiztonsági kérdőívet több mint 300 ezren töltötték ki, és az átlagsebesség-mérés bevezetését a válaszadók 72 százaléka támogatta – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az e-rollerek ügyében már bejelentették a szigorítást, a részletek is megvannak, a tervezet társadalmi egyeztetésen van.
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