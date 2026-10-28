Magyar Péter szigorítást jelentett be a kormányülés közben

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium július 16-án tette közzé a közlekedésbiztonság javításáról szóló kérdőívet, amelyben egyebek mellett
- a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról,
- az átlagsebesség-mérés bevezetéséről,
- az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról,
- a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint
- az elektromos rollerek szabályozásáról
kérte ki az emberek véleményét.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptember 9-én közölte, hogy több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet.