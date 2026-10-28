Magyar Péter szigorítást jelentett be a kormányülés közben

Nagy feladatra vállalkozik a kormány: úgy akarja jelentősen lefaragni a költségvetési hiányt, hogy közben ne kelljen megszorításokat bevezetnie, és a gazdaság lendülete se törjön meg. A Pénzügyminisztérium a középtávú tervében részletezte, hogyan képzeli el ezeknek a céloknak az összehangolását.