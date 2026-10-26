Az egyik autópályánkon elkezdtek átlagsebességet mérni, ijesztő számok érkeztek

„A Magyar Közút október 13-án egész napos sebességvizsgálatot végzett az M6-os autópályán, Érd és Himesháza között. Összesen 8269 jármű közlekedését vizsgáltuk a meglévő rendszám-leolvasó kamerarendszerek segítségével, és az eredmények egészen megdöbbentőek” – írta Vitézy Dávid.

A 214 km/órás átlagsebességgel közlekedő autósra ennek most mégsem lesz semmilyen következménye. Bár a rendelkezésünkre álló adatokból, a rendszámot is leolvasva teljes bizonyossággal tudjuk, hogy megtörtént a szabályszegés,

a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az ilyen módon rögzített átlagsebesség alapján szankcionáljuk az autóst. Ezen szeretnénk változtatni

– közölte a miniszter

Az átlagsebességet három hosszabb szakaszon mérték:

Érd és Adony között 36,3 kilométer,

Adony és Szedres között 75,1 kilométer,

Szedres és Himesháza között pedig 48,6 kilométer hosszan.

Aki itt átlépte a megengedett sebességet, az nem egyszer, egy előzés erejéig lépte túl a sebességhatárt, hanem kilométereken keresztül a megengedettnél gyorsabban haladt

– írja a miniszter, aki részletes adatokat is közzétett.

A személyautók több mint 17 százaléka legalább az egyik szakaszon 145 km/óra feletti átlagsebességet ért el.

Közel 6 százalékuk 156 km/óra feletti átlagsebességgel is közlekedett, azaz átlagosan is 20 százalék fölött lépte át a megengedett sebességet.

A legmagasabb mért szakaszátlag 213,55 km/óra volt.

Még utánfutóval is akadt olyan autós, aki 134 km/órás átlagsebességgel teljesített egy szakaszt.

A legtöbb szabályszegést éjszaka, hajnali 1 és 4 óra között mérték.

Ezek az adatok ma is rendelkezésre állnak, a technológia megvan.

„Nehéz megmagyarázni, hogy miért hunyunk szemet súlyos szabálysértések fölött, hisz akik a szabályokat nem tartják tiszteletben, nemcsak magukat, hanem más közlekedőket is veszélyeztetnek”

– írta Vitézyí hozzátéve: ma Magyarországon a sebességellenőrzés alapvetően egy-egy pontra koncentrálódik. Aki a traffipax előtt lelassít, majd utána újra felgyorsít, könnyen elkerülheti a büntetést. Pedig a veszély nemcsak a kamera előtti néhány száz méteren jelentkezik.

A szakaszos átlagsebesség-mérés ezzel szemben azt vizsgálja, hogy két ellenőrzési pont között ténylegesen milyen átlagsebességgel haladt a jármű. Aki kilométereken keresztül száguld, az nem tudja egyetlen fékezéssel kijátszani a rendszert.

Nem véletlenül volt ez az egyik fontos témája a nyáron elindított közlekedésbiztonsági kérdőívünknek sem. Több százezren mondták el a véleményüket, és

a válaszadók 72,2 százaléka támogatta az átlagsebesség-mérés bevezetését.

A kirívó, autópályán 200 km/óra feletti gyorshajtás önálló bűncselekményként történő szankcionálásával pedig 94,2 százalék értett egyet. Ahogy az adatokból is látszik, már erre is lett volna példa az M6-os autópályán – írta Vitézy Dávid, aki szerint fontos ugyanakkor különbséget tenni a szabályszegések között: a mostani M6-os mérés azt is megmutatta, hogy a sebességhatárt túllépők nagy többsége mindössze 1–10 km/órával lépte át a korlátot, nem ugyanaz 130 helyett 136-tal közlekedni, mint 200 fölött száguldani, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget.