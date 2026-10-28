Megújul a villamospálya és a vágány környéki útpálya a VIII. kerületi Népszínház utca egy szakaszán

Közleményük szerint a felújítást a BKV Zrt. végzi el november 9. és 27. között.

A munkák idejére átszervezik a térség közösségi közlekedését: az érintett villamosok helyett pótlóbuszokat indítanak, a zavartalanabb közlekedést pedig további ideiglenes forgalmi intézkedések segítik majd. A felújítás alatt a közúti közlekedést érintő forgalomkorlátozásra is számítani kell majd.

A társaság azt írta, hogy a tervezett munkának köszönhetően megbízhatóbbá válhat a villamosközlekedés, valamint rendezettebb és biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek az autósok és a gyalogosok is.

A felújítás idején érvényes részletes forgalmi rendről, a pótlóbuszok útvonaláról és az ideiglenes megállóhelyekről a BKK később ad részletes tájékoztatást a honlapján és a megszokott utastájékoztatási felületein.