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A VIII. kerületi Népszínház utca autóforgalma taxikkal. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Róka László

Megújul a villamospálya és a vágány környéki útpálya a VIII. kerületi Népszínház utca egy szakaszán

Infostart / MTI

Megújul a villamospálya és a vágány környéki útpálya a VIII. kerületi Népszínház utcában, a Nagy Fuvaros utcai kereszteződésnél – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a felújítást a BKV Zrt. végzi el november 9. és 27. között.

A munkák idejére átszervezik a térség közösségi közlekedését: az érintett villamosok helyett pótlóbuszokat indítanak, a zavartalanabb közlekedést pedig további ideiglenes forgalmi intézkedések segítik majd. A felújítás alatt a közúti közlekedést érintő forgalomkorlátozásra is számítani kell majd.

A társaság azt írta, hogy a tervezett munkának köszönhetően megbízhatóbbá válhat a villamosközlekedés, valamint rendezettebb és biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek az autósok és a gyalogosok is.

A felújítás idején érvényes részletes forgalmi rendről, a pótlóbuszok útvonaláról és az ideiglenes megállóhelyekről a BKK később ad részletes tájékoztatást a honlapján és a megszokott utastájékoztatási felületein.

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Kezdőlap    Belföld    Megújul a villamospálya és a vágány környéki útpálya a VIII. kerületi Népszínház utca egy szakaszán

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