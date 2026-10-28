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Nyitókép: Facebook/SK on Hungary

Brutális büntetést kapott és feketelistára került az iváncsai akkugyár, erre több magyar munkavállalót is elbocsátottak

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Viszonylag rövid időn belül ez volt a második alkalom, hogy környezetkárosítás miatt büntették meg a céget. A hatályos törvények értelmében ez már súlyosabb pénzbírság kiszabását tette indokolttá.

100 milliós bírsággal feketelistára került az iváncsai akkumulátorgyár – írja Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebookon tett bejelentése nyomán az Index.

A miniszter a posztban hangsúlyozta: korábbi ígéretéhez híven a hatóság nem elnéző az országos hatósági ellenőrzési program során. A tárcavezető leszögezte: a környezetkárosításnak és a szabályszegésnek azonnali, kemény következményei vannak, nincs kivételezés.

Gajdos László hozzátette, az SK On Hungary Kft.-re környezetkárosítás, a felszín alatti vizek szennyezése és az engedélyben rögzített előírások megszegése miatt vetettek ki bírságot. Egyúttal közölte:

  • a hatóság azonnal felfüggesztette a szennyezést okozó csővezetékek és aknák használatát;
  • emellett intézkedési terv készítésére kötelezték a céget a jogsértések megszüntetése és a szennyezések megakadályozása érdekében;
  • a nyilvántartásba bejegyezték a jogsértést, így 2 évig nyilvánosan szerepelnek a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők között, és 2 évig semmilyen állami támogatásban nem részesülhetnek.

A környezetvédelmi tárcavezető úgy fogalmazott: „Nem vagyunk iparellenesek, de a szabályokat minden cégnek be kell tartania. A szennyező fizet!” Gajdos László kiemelte, rövid időn belül ez már a második 100 milliós bírság a cég ellen. Augusztusban a munkavédelmi hatóság a dolgozók veszélyeztetése miatt szabta ki rájuk a maximális büntetést. Az októberben megjelent kormányrendelet módosítása értelmében a környezetvédelmi bírságok összege megemelkedik.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) korábban közölte, hogy az október 9-én a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet módosítása értelmében a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű vállalkozásoknál az engedélytől eltérő tevékenység miatt kiszabható környezetvédelmi bírság felső határa 2 milliárdról 5 milliárd forintra emelkedik, az előző évi nettó árbevétel 5 százalékában meghatározott korlát megállapításával.

Ha az adott vállalkozást a megelőző 5 évben legalább két alkalommal megbírságolták környezetszennyezés miatt, vagy ebben az időszakban környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosítást okozó jogsértést követett el, akkor – a végleges hatósági döntésekkel megállapított előzmények alapján – az újabb bírságnak el kell érnie az előző évi nettó árbevétel 0,5 százalékát, de legalább az 5 millió forintot, a felső korlát figyelembevételével.

A második bírság kiszabását követően a vállalat hirtelen több magyar munkavállalót is elbocsátott, és a szakszervezet szerint további elépítések is jöhetnek.

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Kezdőlap    Belföld    Brutális büntetést kapott és feketelistára került az iváncsai akkugyár, erre több magyar munkavállalót is elbocsátottak

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