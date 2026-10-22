Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

A felszabadulás élményét idézik fel a Városháza parkban péntek, szombat és vasárnap este a fővárosi önkormányzat 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező központi eseményén – mondta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Kossuth rádió Felkelő című reggeli műsorában.

Karácsony Gergely rámutatott: az 1956-os forradalom egyik legfelszabadítóbb eseménye az volt, amikor hetven évvel ezelőtt október 23-án este fél tíz után néhány perccel ledőlt a Sztálin-szobor. Ezt a felszabadulás-élményt szeretnénk közösen megidézni a Városháza parkban, amely ideiglenesen „Csizma térré változik” péntek, szombat és vasárnap este – közölte a főpolgármester.

Fényfestéssel, illetve egy, az eredetinél kisebb, de ahhoz nagyon hasonlító szobor ledöntésével történik mindez, és a fiatalokat is elérő, igazi közösségi programot szerettek volna megalkotni.

Karácsony Gergely a főváros és partnerei által szervezett ünnepi programok között említette, hogy a Corvin Moziban háromnapos filmfesztivált tartanak. Itt részben már ismert, az '56-os forradalom tematikáját érintő filmeket láthat a közönség, részben pedig olyan dokumentumfilmeket, új alkotásokat is, amelyek felidézik az '56-os forradalmat.

Fotókkal mutatják be, hogy nagyon sok ember az életével fizetett „a forradalmi napokért”. A Fortepannal együttműködésben a IX. kerületi Markusovszky téren, az V. kerületben, a Ferenciek terén és a VIII. kerületi Rákóczi téren felállítandó sztéléken helyezik majd el azokat fényképeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy az 1956-os forradalom idején a „város tele volt tömegsírokkal” – közölte a főpolgármester. A részletes program a főváros vonatkozó weboldalán érhető el.