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Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a romák elleni, 20082009-es gyilkosságsorozat emléknapja alkalmából a Városháza Parkban tartott megemlékezésen 2025. február 21-én. A 2009-es tatárszentgyörgyi romagyilkosság évfordulója alkalmából a parkban nyílt szabadtéri fotókiállítás március 7-ig látható.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

Infostart / MTI

A főpolgármester szerint a főváros azt a felszabadító pillanatot szeretné megidézni a városháza előtti téren, amikor hetven évvel ezelőtt a forradalmi tömeg ledöntötte a Sztálin-szobrot.

A felszabadulás élményét idézik fel a Városháza parkban péntek, szombat és vasárnap este a fővárosi önkormányzat 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező központi eseményén – mondta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Kossuth rádió Felkelő című reggeli műsorában.

Karácsony Gergely rámutatott: az 1956-os forradalom egyik legfelszabadítóbb eseménye az volt, amikor hetven évvel ezelőtt október 23-án este fél tíz után néhány perccel ledőlt a Sztálin-szobor. Ezt a felszabadulás-élményt szeretnénk közösen megidézni a Városháza parkban, amely ideiglenesen „Csizma térré változik” péntek, szombat és vasárnap este – közölte a főpolgármester.

Fényfestéssel, illetve egy, az eredetinél kisebb, de ahhoz nagyon hasonlító szobor ledöntésével történik mindez, és a fiatalokat is elérő, igazi közösségi programot szerettek volna megalkotni.

Karácsony Gergely a főváros és partnerei által szervezett ünnepi programok között említette, hogy a Corvin Moziban háromnapos filmfesztivált tartanak. Itt részben már ismert, az '56-os forradalom tematikáját érintő filmeket láthat a közönség, részben pedig olyan dokumentumfilmeket, új alkotásokat is, amelyek felidézik az '56-os forradalmat.

Fotókkal mutatják be, hogy nagyon sok ember az életével fizetett „a forradalmi napokért”. A Fortepannal együttműködésben a IX. kerületi Markusovszky téren, az V. kerületben, a Ferenciek terén és a VIII. kerületi Rákóczi téren felállítandó sztéléken helyezik majd el azokat fényképeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy az 1956-os forradalom idején a „város tele volt tömegsírokkal” – közölte a főpolgármester. A részletes program a főváros vonatkozó weboldalán érhető el.

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

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