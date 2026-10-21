Megnyílt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1956 – Sorsok iktatva című kiállítása

A Kapisztrán téri épület márványtermében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter nyitotta meg a kiállítást, amely a nagyközönség számára október 23-ától látogatható.

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a budai Várhoz a magyar katonák vére kapcsolódik, rengetegen harcoltak itt az évszázadok alatt a magyar szabadságért, ezért meggyőződése, hogy a Kapisztrán téren van a helye a hadtörténeti múzeumnak. Azt mondta, itt az emberek szembesülhetnek azzal, mit tettek a magyar katonák az ország szabadságáért az évszázadok alatt, ezért külön öröm, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján nyílhat meg ismét a múzeum az épületben.

Felhívta a figyelmet arra: a múzeum nemcsak a tárgyakról szól, azokon keresztül megmutatható, hogyan és mit csináltak a régi korok emberei. Megjegyezte: a hadtörténelem abba belegondolva érthető meg igazán, hogy az akkori katonák, parancsnokok, emberek mit érezhettek.

Hozzátette: a siker mindig az embereken múlik, akik a barikádokon vannak, akik a magasba emelik a zászlót. Végül mindig ők azok, akik a sikert elérik, így 1956 az embereken keresztül jobban megérthető – fogalmazott.

Mint mondta, a Magyar Honvédségben is a legfontosabb a katona. Jelezte:

jövőre megkezdik az illetmények rendezését, de folytatják a technikai és infrastrukturális fejlesztéseket is; felújítják a HIM Kapisztrán téri épületét is.

Maruzs Roland ezredes, a HM HIM parancsnoka köszöntőjében arról beszélt, 1956 öröksége 70 év távlatából is elevenen hat. A kiállítás tárgyai, dokumentumai és történetei nem pusztán a múltat idézik fel, hanem embereket, sorsokat, döntéseket és helytállást tesznek láthatóvá a mai nemzedékek számára – jegyezte meg.

Mint mondta, a múzeum egyik legfontosabb küldetése megőrizni és bemutatni a magyar hadtörténelem emlékeit, hogy azokból a jelen és a jövő nemzedékei is megérthessék történelmünk fontos pillanatait.

A kiállítás a korszak tárgyi emlékei mellett digitális tartalmakkal is várja az érdeklődőket: a teremben elhelyezett interaktív képernyőkön fegyverekről készült látványos, 3D videók mellett a korszakhoz kapcsolódó fegyver- és haditechnikai szakmai bemutatóvideók is segítenek megismerkedni az eszközökkel. VR-szemüvegeken keresztül elhozzák a látogatóknak a T-34/85 és a T-54 (T-55) közepes harckocsikat is.

A kiállítás megnyitójával egyidőben elindult a HM HIM új honlapja, a https://hadtorteneti.hu/ címen, ahol egy 1956-os tematikájú, egyedülálló virtuális kiállítás is megtekinthető.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a fővárosi Kapisztrán téren 2023. május 22-én zárta be kapuit, hogy az épületbe költözhessenek a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti egységei. Az országgyűlési választás után Ruszin-Szendi Romulusz, még honvédelmiminiszter-jelölti meghallgatásán az Országgyűlés szakbizottsága előtt egy kérdésre válaszolva közölte, a múzeum visszaköltözik a Kapisztrán térre.

Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára pedig augusztusban jelentette be, hogy az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja meg a kapuit az egyelőre részlegesen a Kapisztrán térre visszaköltöző HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.