Pósfai Gábor: a hatóság megsemmisítette a sóskúti Donghwa gyár egységes környezethasználati engedélyét

Hozzátette: a döntés az érintett engedély megsemmisítéséről szól, önmagában nem jelent végleges gyárbezárást. A további engedélyezés során azonban a feltárt hibákat és hiányosságokat rendezni kell.

Tájékoztatása szerint a döntés szerint az elsőfokú hatóság tévesen ítélte meg az évi 23 500 tonnára tervezett elektrolitgyártás engedélyezési feltételeit. Ez önállóan is környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység, ezért nem lehetett volna a korábban engedélyezett veszélyeshulladék-hasznosítás engedélyének meghosszabbításába bevonni.

Mivel a benyújtott dokumentáció a két tevékenység környezeti hatásait összevontan kezelte, így azok külön-külön nem voltak megítélhetők. A hiányosságok rendezéséhez lényegében új kérelemre, új dokumentációra és új eljárásra van szükség – tette hozzá a belügyminiszter.

A másodfokú hatóság a vízellátás, a szennyvízkezelés, a talajvízszennyezés vizsgálata, az alkalmazott technológia megfelelősége, valamint a zaj- és rezgésvédelem területén is szakmai észrevételeket tett – közölte Pósfai Gábor, és jelezte: a térség országgyűlési képviselőjeként üdvözli a döntést.

„A helyben élők biztonsága, környezetünk és vízbázisaink védelme nem lehet alku tárgya. Egyetlen beruházás gazdasági érdeke sem írhatja felül az itt élők egészséghez és biztonsághoz való jogát. Elvárom, hogy minden engedélyezési eljárásban maradéktalanul betartsák és betartassák a környezetvédelmi előírásokat" – fogalmazott.

A dél-koreai tulajdonú Dongwha Electrolyte Hungary Kft. a sóskúti ipari parkban lévő bázisán az akkumulátorgyártáshoz szükséges alapanyagokat állít elő és dolgoz fel. A Dongwha Electrolyte elektrolitos lítiumion-akkumulátorok gyártásával foglalkozik, termékeit elsősorban a hordozható elektronikus eszközökben használják.

Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter 2020-ban jelentette be, hogy mintegy 11 milliárd forintból létesít üzemet Sóskúton a Dongwha Electrolyte Hungary Kft., amivel első lépésben 90 új munkahelyet teremt. Az akkori közlés szerint a csoport első európai gyára Magyarországon, Sóskúton jön létre mintegy 13 ezer négyzetméternyi termelő területtel, ahol részben az akkumulátorokhoz szükséges elektrolitokat gyártják majd, részben pedig az akkumulátorgyártás során előálló oldószereket, vegyi anyagokat újrahasznosítják.

Lee Si Jun, a Donghwa Enterprise elnöke akkori videóüzenetben elmondta: a Donghwa Sóskúton elektrolit és NMP finomító üzemet épít, Magyarországon elsőként kezdi meg az NMP-finomítási (n-metil-2-pirrolidon - más néven NMP) tevékenységet, amely a másodlagos akkumulátor gyártása közben keletkező NMP-t fogja újrahasznosítani. Ez az erőforrások felhasználását csökkenti, környezetet kímél és az alapanyagárak csökkenéséhez vezet majd – mondta.

A gyár veszélyesanyag-kezelési tevékenységét idén februárban függesztette fel a Pest Vármegyei Kormányhivatal a község önkormányzatának tájékoztatása szerint.

Sóskút önkormányzata a Facebook-oldalán pénteken azt közölte: üdvözlik a másodfokú hatóság döntését, és bíznak abban, hogy a továbbiakban a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával, minden körülményre kiterjedő, tisztességes eljárás keretében folytatódik az ügy.

Hozzátették: továbbra is azon az állásponton vannak, hogy egy ilyen jellegű ipari tevékenység nem illeszkedik a település adottságaihoz és érdekeihez.

Az önkormányzat a jövőben is minden törvényes eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy a település környezetét terhelő, a lakosság érdekeivel ellentétes ipari beruházások ne valósulhassanak meg Sóskúton – írta a helyhatóság.