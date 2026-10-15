Felmentették a NAV egyik elnökhelyettesét

Az adóhatóság a megerősítette a hvg.hu értesülését. A lap szerint Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a korrupciógyanús ügyletek zajlottak. Kármán András pénzügyminiszter az új NAV-elnök kérésére mentette fel. A NAV további tájékoztatást adatvédelmi és személyiségi jogi okokból nem adott.

Szeptember 28-án őrizetbe vették – majd a bíróság elrendelte a letartóztatását – Seszták Miklós volt minisztert, országgyűlési képviselőt. A gyanú szerint 2015 és 2018 között a Volánbusz Zrt.-t érintő, használt autóbuszok beszerzésével és személyszállítási szerződésekkel kapcsolatban – közvetítőkön keresztül – több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vettek át (a gyanú szerint túlárazott, 2015–2018 közötti buszbeszerzések révén).

Kármán András pénzügyminiszter augusztus végén nevezte ki a NAV új elnökét. Sádt Mónika kiemelt céljai között említette a közbizalom helyreállítását, a politikailag semleges, szigorúan szakmai alapú működés megteremtését, valaminta múltbeli visszaélések kivizsgálását – szükség esetén akár belső vizsgálatok indításával.