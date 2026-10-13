Jeszenszky Géza támadóját újra letartóztatták

A törvényszék, – amely közleményében csak monogrammal jelöli a sértetteket – emlékeztetett arra, hogy a Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta a gyanúsított letartóztatásának további meghosszabbítását, ám a Budai Központi Kerületi Bíróság elutasította az indítványt.

A bíróság enyhébb kényszerintézkedést, a támadó ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, valamint a sértettektől való távoltartását rendelte el, előírva számára nyomkövető viselését.

A Fővárosi Törvényszék a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye kapcsán az elsőfokú bíróságéval azonos álláspontra helyezkedett, ugyanakkor a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására továbbra sem nem látott lehetőséget.

A törvényszék közleménye szerint „a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanújával kapcsolatban az eljárás jelenlegi szakaszában sem merült fel ésszerű kétely”. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, akár életfogytig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A bíróság utalt arra, hogy az elkövető huzamosabb ideig külföldön élt, ott kapcsolatokkal rendelkezik, így a szökés elrejtőzés veszélye közeli és reális. A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított előre kitervelte cselekményét, azt kitartó szándékkal követhette el, motivációjában a sértett közéleti szerepvállalása is közrejátszhatott, ezért megalapozottan feltehető az is, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb bűncselekményt követne el.

Az elsőfokú bíróság ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a gyanúsított már hosszabb idő óta áll a legszigorúbb kényszerintézkedés hatálya alatt, a nyomozás pedig vontatottá vált, a letartóztatás legutóbbi meghosszabbítása óta mindössze egyetlen érdemi nyomozati cselekmény történt. Mindezek alapján úgy látta, hogy a bűnügyi felügyelet legszigorúbb formája a távoltartás egyidejű elrendelésével immáron alkalmas a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének a kiküszöbölésére.

A törvényszék most ezt a végzést változtatta meg, döntésével szemben nincs helye fellebezésnek.

Jeszenszky Gézát és feleségét 2025. június elsején támadta meg egy férfi egy belvárosi társasházban lévő otthonuk előtt. A rendőrség akkori közleménye szerint a férfi kalapáccsal támadt a házaspárra, amelynek következtében a korábbi miniszter életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. A kesztyűt és orvosi maszkot viselő támadó akkor futamodott meg, amikor egy közeli vendéglátóhely pincére az áldozatok segítségére sietett, majd hívta a 112-es segélyhívót.

A járőrök végül a Fővám téren fogták el a feltételezett elkövetőt. A férfi később beismerő vallomást tett, ám azt is elmondta, hogy nem tudta, kikre támad rá, véletlenszerűen választotta ki áldozatait.

A Budai Központi Kerületi Bíróság június 4-én tartóztatta le a férfit, aki azóta állt a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt.