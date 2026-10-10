Jeszenszky Géza újabb merénylettől tart, elengedték a kalapácsos támadóját

A volt külügyminiszter a Magyar Hangnak juttatta el levelét. A 24.hu összefoglalója szerint a volt külügyminisztert és feleségét tavaly június 1-jén támadta meg otthona közelében kalapáccsal egy maszkot viselő, hetvenéves férfi. Az egykori tárcavezető emiatt életmentő műtéten esett át. A Fővárosi Törvényszék akkori közleményében azt írta, a megalapozott gyanú szerint G. Ferenc ismeretlen okból előre elhatározta, hogy megöli Magyarország volt külügyminiszterét.

Több mint egy év telt el a merénylet óta, azóta többször meghosszabították a gyanúsított letartóztatását, akit ezek szerint október elején kiengedtek. Mint Jeszenszky Géza írta, a bíróság mostani döntése szerint G. Ferenc kettőjükkel nem léphet kapcsolatba, és távol kell hogy tartsa magát a lakhelyüktől és a tartózkodási helyüktől.

Jeszenszky levele szerint ennek betartását a bíróság a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel rendeli ellenőrizni. Ha ezt megszegné, rendbírsággal sújtható, súlyos megszegés esetén akár a terhelt letartóztatása is elrendelhető.

A volt külügyminiszter és felesége aggodalommal fogadta támadójuk szabadon bocsátását. Úgy fogalmaztak, „joggal tartunk attól, hogy a nyomkövetőt leszedve – vele lakó és gondozását vállaló testvére és rokonsága, valamint elvbarátai megfigyelésére támaszkodva – megles bennünket, és most már a több mint 15 hónapos fogvatartását is megbosszulandó, újabb merényletet kísérel meg”.