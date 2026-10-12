Öt pontból álló közleményt tett közzé a Fidesz

1. A Tisza-kormány adót és benzinárat emelt, a választáson ígért adócsökkentésekből semmi nem lett.

2. Önkényuralom van: fenyegetésekkel, erőszakkal próbálják az ellenzéket betiltani, egypártrendszert építenek.

3. A magyar kis- és középvállalkozásoknak napról napra nehezebb, nő a munkanélküliség.

4. A kormány mindenhol a külföldi cégeket hozza helyzetbe, Magyarország újragyarmatosítása zajlik.

5. A magyarok adóterheit növelik, a külföldiek pedig kimaradnak az adóemelésekből.

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség