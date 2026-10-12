Orbán Viktor: nem tűntem el, csak nem én vagyok a csapatkapitány, én az edző vagyok

Magyarországon jelenleg baloldali gazdaságpolitika érvényesül, ami az adóemelések felé mutat – mondta Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Hír TV Bayer Show című műsorában adott interjúban, amelyben a parlamenti választások óta eltelt fél évet értékelte hétfőn este.

A politikus úgy fogalmazott, hogy Magyarországon 16 éven át munkaalapú gazdaságpolitika volt érvényben, amit megváltoztattak. Hozzátette, most azt látja, hogy a kormány gazdaságpolitikájának kulcseleme az adók növelése.

Példaként a kisadózó vállalkozók tételes adóját (kata) említette, amelynek havi összegét 50 ezerről 100 ezer forintra emelték. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a változás 138 ezer katás adóterhét duplázta meg, és – a családtagjaikat is figyelembe véve – mintegy félmillió embert érinthet.

Kifogásolta, hogy szerinte nincs magyarázat az adóemelésre, és úgy vélte, a kata rendszerének mások előtti megnyitása önmagában nem indokolja a korábbi adóteher megduplázását.

Úgy fogalmazott, a jelenlegi intézkedések magyarázatát keresve arra jut, hogy a baloldali gazdaságpolitikára jellemző az adóemelés. „Most is ez a helyzet, baloldali kormány, adóemelés” – mondta.

A volt miniszterelnök jelezte, a magyar gazdaság mai állapotában minden adóemelés rossz, a gazdasági növekedést adócsökkentéssel lehetne serkenteni. Szerinte a vállalkozásokat és a munkaadókat terhelő adók növelése csökkentheti a munkahelyteremtési képességet.

A vagyonadóról szólva úgy fogalmazott, hogy a sikeres vállalkozások megadóztatása visszafoghatja a beruházásokat, ami végső soron a munkavállalóknak árthat. Hozzátette, a gazdasági élet szereplői is kedvezőtlennek tartják az intézkedést, mert az gyengíti a vállalkozásokat és csökkenti a foglalkoztatás bővítésének lehetőségét.

Orbán Viktor szerint a munkaadók és a munkavállalók érdekeinek összehangolására kiszámítható gazdaságpolitikára és a vállalkozásokat ösztönző adócsökkentésekre van szükség. Példaként említette a korábbi kormányzati időszakban a szakszervezetekkel és a munkaadókkal kötött hároméves bérmegállapodást.

Úgy vélte, a jelenlegi gazdasági teljesítményhez a korábban Magyarországra érkezett nagyipari beruházások is hozzájárulnak, köztük a BMW, a Mercedes és a kínai BYD fejlesztései. Ugyanakkor azt mondta, hogy az utóbbi időszakban nem születtek új, a befektetéseket és beruházásokat ösztönző döntések, a gazdaságpolitika iránya pedig szerinte az adóterhek növelése felé mutat. A vállalkozásokat kiszámítható gazdaságpolitikával, adócsökkentéssel és ösztönzéssel kell támogatni, a sikeres vállalkozókat pedig nem büntetni, hanem elismerni kell azért, mert munkahelyeket teremtenek – mutatott rá.

Elmondta, a magyar vállalkozókkal és üzletemberekkel történt találkozásai alapján úgy látja, hogy a magyar „mezőgazdaság nagy bajban van, az építőipar földbe állt, a turizmusban két számjegyű visszaesés van”. Közölte, mindenhol azt látja, hogy a „magyar gazdaság nekiment a falnak” és a külföldiek már hozzák a vásárlókat az egyre olcsóbbá váló magyar eszközökre.

Az orosz–ukrán háború kapcsán Orbán Viktor azt mondta: az előző kormány alatt Magyarország nem állt egyik ország oldalára se, ezzel szemben az áprilisi választások után az új kormány feladta ezt az álláspontot. Úgy fogalmazott, hogy ma Magyarország nem semleges, hanem oroszellenes és ukránbarát.

A volt miniszterelnök szerint Magyarországon jelenleg újkommunista, radikális baloldali gazdasági kormányzás zajlik, az országvezetés pedig pénzt vesz el az emberektől, adót emel és bünteti azt, aki dolgozik.

Orbán Viktor az interjúban hangsúlyozta, a börtönben lévő politikusok ártatlanok, ügyeik pedig politikaiak és propagandisztikusak. Szerinte Hankó Balázst és Seszták Miklóst politikai okokból vitték el azért, hogy rajtuk keresztül megvádolják a Fideszt és megpróbálják a jobboldalt fölszámolni.

Hozzátette, emiatt hozták létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) is, amelyet az interjúban politikai rendőrségnek és ÁVH-nak is nevezett. Megjegyezte, a miniszterelnök nem csinál titkot abból, hogy ez a szervezet politikai utasításokat hajt végre. Orbán Viktor szerint ma Magyarországon olyan dolgok történnek, amelyek demokráciában, jogállamban nem szoktak megtörténni.

A politikus rámutatott, a Fidesz 16 évnyi kormányzása alatt megduplázódott a közvagyon, rekordmagas lett a devizatartalék, az aranytartalék pedig a 33-szorosára növekedett. Szerinte Magyarország ma sokkal modernebb, korszerűbb és gazdagabb, mint 16 évvel ezelőtt.

A volt kormányfő beszélt az aranykonvoj ügyről is, aminek szerinte nincs köze a hatalommal való visszaéléshez, szerinte a jobboldal felszámolása a cél. Az ügyet Európa egyik legnagyobb korrupciós ügyének nevezte, és azt állította, hogy abban nyugati szereplők és ukránok is érintettek.

Kifogásolta, hogy katonai háttérrel rendelkező, ukrán fegyveresek kísértek pénz- és aranyszállítmányokat, amit szerinte nem lehet a normális banki működéssel összeegyeztetni. Hozzátette, hogy a magyar hatóságok intézkedtek az ügyben, és ha erre nem került volna sor, akkor ő maga utasította volna őket erre.

Orbán Viktor azt mondta, a választási vereség után most a jobboldal újjászervezése a feladata és a folyamat már 90 százalékos készültségben van. „Nem tűntem el, csak nem én vagyok a csapatkapitány, én az edző vagyok” – fogalmazott, hozzátéve, hogy jelenleg a megyei és helyi közösségek újjászervezésén dolgozik.

Elmondta, hogy a parlamenti frakcióban is terveznek még három-négy képviselőcserét év végéig, ennek lebonyolítását Bóka János frakcióvezető irányítja.

Orbán Viktor szerint a jobboldal versenyképes és év végére teljesen felkészülhet arra, hogy ismét vállalja az ország irányításának felelősségét. Hozzátette, az október 23-i megemlékezésen nem mond beszédet, de egy esetleges későbbi békemeneten felszólal majd, „ha eljön annak az ideje”.