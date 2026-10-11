Elkezdett emelkedni a Duna – megszólalt a Fővárosi Vízművek

A Fővárosi Vízművek közlése szerint a korábbi elméleti modellek után idén valós méréseket és üzemi tapasztalatokat szereztek a hálózat működéséről.

A szolgáltató tájékoztatása alapján a rendkívüli időjárási körülmények alatt közvetlenül vizsgálni tudták a kutak működését, a víztermelés terhelhetőségét, valamint a hálózatban rejlő tartalékokat. Mint a Facebook-oldalukon írták, az elméleti számításokat felváltó valós adatok kiemelt jelentőségűek a jövőbeli hasonló helyzetek kezelésében.

Emelkedik a Duna

A vízügyi igazgatóság hivatalos adatai szerint a Duna vízállása Budapestnél továbbra is igen alacsony, ám az elmúlt 24 órában kismértékű emelkedés kezdődött.

Míg tegnap reggel mindössze 1 centiméteren állt a vízszint, tegnap estére 5, ma reggelre pedig 9 centiméterre emelkedett, ami

8 centiméteres növekedést jelent.

A folyó vízhozama jelenleg 714 köbméter másodpercenként, a vízhőmérséklet pedig 17,9 °C.

A Fővárosi Vízművek hangsúlyozta: bár a megszerzett adatok révén egy következő hasonló időszakban már nem ismeretlen terepen mozognak, ez nem jelenti azt, hogy mindenre fel lennének készülve, így a rendszer vizsgálatát és fejlesztését a jövőben is folytatni kell.