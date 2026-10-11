Magyar Péter „lelkizett” egyet

A politikus posztjában felidézte a 2024 februárja óta eltelt időszakot, reagálva az őt ért bírálatokra és lejáratási kísérletekre.

Kifejtette: a vele szemben megfogalmazott kritikák és támadások ellenére az átélt tapasztalatok és a mögötte álló támogatói bázis növekedése erőt adnak számára a folytatáshoz.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a politikai építkezést és a munkát a jövő generációiért és az országért végzik. Úgy fogalmazott: bár az úton előfordulhatnak hibák, az irányt és a kitűzött célt helyesnek tartja.

Bejegyzését a támogatóinak megfogalmazott köszönetnyilvánítással zárta, megerősítve elkötelezettségét a működő és emberséges Magyarország megteremtése mellett.