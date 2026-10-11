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Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

A függetlenné vált fideszes harca a tévés ellen, de van egy harmadik esélyes is

Infostart

A Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak, mert a települést 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz-KDNP) júniusban egészségi okok miatt lemondott. A választáson három független jelölt indul: Zeke Tamás, Dömsödi Gábor és Kerekes Lóránt. Dömsödi Gábor 2014-2018 között már volt Pásztó polgármestere, jelenleg Bokor község polgármestereként dolgozik, Kerekes Lóránt jelenleg önkormányzati képviselő Pásztón, Zeke Tamás pedig az előző testületben volt képviselő. Az időközi választáson több mint hétezer helybéli szavazhat.

A városvezetői székért kiírt voksoláson három, hivatalosan független jelölt méretteti meg magát – a helyzet különlegessége, hogy mindhárman jól ismert szereplői a helyi politikai életnek, hiszen mindannyian töltöttek már be önkormányzati tisztséget a településen.

Miért kell választani?

Farkas Attila – aki 2014 és 2018 között alpolgármesterként, 2019-től pedig polgármesterként irányította a várost – 2026. július 10-i hatállyal lemondott tisztségéről.

Döntését teljes mértékben egészségügyi indokokkal magyarázta.

Lemondása miatt a helyi választási bizottság 2026. október 11-re írta ki az időközi választást.

A hivatalos nyilvántartás szerint a választási megmérettetésre három független jelöltet vettek nyilvántartásba: Zeke Tamást, Dömsödi Gábort és Kerekes Lórántot.

A jelöltek és önkormányzati hátterük

Dömsödi Gábor korbban már volt Pásztó polgármestere (2014–2018), jelenleg Bokor község polgármestere. Civilben közismert televíziós műsorvezető, újságíró.

Dömsödi Gábor 2014-ben függetlenként nyerte meg a pásztói polgármester-választást. Ciklusa alatt éles politikai konfliktusok alakultak ki közte és a Fidesz–KDNP-s többségű képviselő-testület között, aminek következtében a testület feloszlatta magát, a 2019-es választáson pedig alulmaradt Farkas Attilával szemben.

Indulását most a közösségi oldalán jelentette be. Hivatalos indoklása szerint szereti Pásztót, és a ciklusból hátralévő mintegy két és fél évben szeretné befejezni azt a munkát, amit korábban „kényszerűségből abbahagyattak” vele. Bokor kapcsán úgy fogalmazott, hogy a törpefalu fejlesztéseivel időarányosan jól állnak, és ott megvannak a rátermett emberek a folytatáshoz.

Ugyanakkor a lépés egyértelmű politikai ambíciókra és karriervágyra utal. Sikeres megválasztása esetén fel kellene adnia jelenlegi bokori polgármesteri tisztségét, hogy az alig százlelkes kistelepülés után újra a térség meghatározó központját, a mintegy kilencezer lakosú Pásztót vezesse, ezzel visszaszerezve korábbi pozícióját és regionális befolyását.

Zeke Tamás korábban Fidesz–KDNP-s színekben vett részt a várospolitikában; a 2018-as és a 2019-es képviselő-testületben is tagként dolgozott. Covilben helyi biogazdálkodó, állattenyésztő.

Zeke Tamás jelenleg független jelöltként indul a tisztségért. Pásztó szélén, a Mezsgyék köze elnevezésű területen működtet mintegy 30 hektáros családi gazdaságot, ahol hagyományos, természetes állattartással és földműveléssel foglalkoznak. Célja a fenntartható, jó minőségű helyi termelésre építő gazdálkodási modell bemutatása és képviselete.

Kerekes Lóránt Pásztó képviselő-testületének jelenlegi és korábbi független tagja (a 2018-as és a 2024-ben megválasztott testületnek is tagja). Civilben művezetőként dolgozik az ÉRV Zrt.-nél. Vagyonbavallása szerint 650 ezer forintot keres itt.

Kerekes Lóránt független képviselőként huzamosabb ideje részt vesz a városházi munkában. Helyi beágyazottsága és az önkormányzati döntéshozatalban szerzett többciklusos tapasztalata alapján mérkőzik meg a polgármesteri székért.

Milyen testület várja az új polgármestert?

A 2024-es helyhatósági választásokon megválasztott képviselő-testületben a Fidesz–KDNP jelöltjei szerzetek többséget (Dr. Kanyó Roland Richárd alpolgármester, Barna Tibor Józsefné, Káposzta Csaba, Szabó Ádám, Veres Róbert, valamint Bodrogi István társadalmi megbízatású alpolgármester). Mellettük két független képviselő – Árminiczki József és maga a polgármesterjelöltként induló Kerekes Lóránt – foglal helyet a testületben.

Az vasárnapi választás tétje így nemcsak az, hogy ki veszi át a város irányítását a ciklus hátralévő részére, hanem az is, hogy a megválasztott független polgármester miként tud majd együttműködni a kormánypárti többségű képviselő-testülettel.

Sokan szavazhatnak

Pásztó közigazgatási területén összesen 9 szavazókörben járulhatnak majd az urnák elé a választópolgárok. Ezek közül 7 Pásztó területén, 1 Mátrakeresztes településrészen, illetve szintén 1 Hasznos településrészen található. Jelenleg a választásra jogosultak száma 7091 fő – ad összefoglalót a nool.hu.

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