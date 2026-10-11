A függetlenné vált fideszes harca a tévés ellen, de van egy harmadik esélyes is

A városvezetői székért kiírt voksoláson három, hivatalosan független jelölt méretteti meg magát – a helyzet különlegessége, hogy mindhárman jól ismert szereplői a helyi politikai életnek, hiszen mindannyian töltöttek már be önkormányzati tisztséget a településen.

Miért kell választani?

Farkas Attila – aki 2014 és 2018 között alpolgármesterként, 2019-től pedig polgármesterként irányította a várost – 2026. július 10-i hatállyal lemondott tisztségéről.

Döntését teljes mértékben egészségügyi indokokkal magyarázta.

Lemondása miatt a helyi választási bizottság 2026. október 11-re írta ki az időközi választást.

A hivatalos nyilvántartás szerint a választási megmérettetésre három független jelöltet vettek nyilvántartásba: Zeke Tamást, Dömsödi Gábort és Kerekes Lórántot.

A jelöltek és önkormányzati hátterük

Dömsödi Gábor korbban már volt Pásztó polgármestere (2014–2018), jelenleg Bokor község polgármestere. Civilben közismert televíziós műsorvezető, újságíró.

Dömsödi Gábor 2014-ben függetlenként nyerte meg a pásztói polgármester-választást. Ciklusa alatt éles politikai konfliktusok alakultak ki közte és a Fidesz–KDNP-s többségű képviselő-testület között, aminek következtében a testület feloszlatta magát, a 2019-es választáson pedig alulmaradt Farkas Attilával szemben.

Indulását most a közösségi oldalán jelentette be. Hivatalos indoklása szerint szereti Pásztót, és a ciklusból hátralévő mintegy két és fél évben szeretné befejezni azt a munkát, amit korábban „kényszerűségből abbahagyattak” vele. Bokor kapcsán úgy fogalmazott, hogy a törpefalu fejlesztéseivel időarányosan jól állnak, és ott megvannak a rátermett emberek a folytatáshoz.

Ugyanakkor a lépés egyértelmű politikai ambíciókra és karriervágyra utal. Sikeres megválasztása esetén fel kellene adnia jelenlegi bokori polgármesteri tisztségét, hogy az alig százlelkes kistelepülés után újra a térség meghatározó központját, a mintegy kilencezer lakosú Pásztót vezesse, ezzel visszaszerezve korábbi pozícióját és regionális befolyását.

Zeke Tamás korábban Fidesz–KDNP-s színekben vett részt a várospolitikában; a 2018-as és a 2019-es képviselő-testületben is tagként dolgozott. Covilben helyi biogazdálkodó, állattenyésztő.

Zeke Tamás jelenleg független jelöltként indul a tisztségért. Pásztó szélén, a Mezsgyék köze elnevezésű területen működtet mintegy 30 hektáros családi gazdaságot, ahol hagyományos, természetes állattartással és földműveléssel foglalkoznak. Célja a fenntartható, jó minőségű helyi termelésre építő gazdálkodási modell bemutatása és képviselete.

Kerekes Lóránt Pásztó képviselő-testületének jelenlegi és korábbi független tagja (a 2018-as és a 2024-ben megválasztott testületnek is tagja). Civilben művezetőként dolgozik az ÉRV Zrt.-nél. Vagyonbavallása szerint 650 ezer forintot keres itt.

Kerekes Lóránt független képviselőként huzamosabb ideje részt vesz a városházi munkában. Helyi beágyazottsága és az önkormányzati döntéshozatalban szerzett többciklusos tapasztalata alapján mérkőzik meg a polgármesteri székért.

Milyen testület várja az új polgármestert?

A 2024-es helyhatósági választásokon megválasztott képviselő-testületben a Fidesz–KDNP jelöltjei szerzetek többséget (Dr. Kanyó Roland Richárd alpolgármester, Barna Tibor Józsefné, Káposzta Csaba, Szabó Ádám, Veres Róbert, valamint Bodrogi István társadalmi megbízatású alpolgármester). Mellettük két független képviselő – Árminiczki József és maga a polgármesterjelöltként induló Kerekes Lóránt – foglal helyet a testületben.

Az vasárnapi választás tétje így nemcsak az, hogy ki veszi át a város irányítását a ciklus hátralévő részére, hanem az is, hogy a megválasztott független polgármester miként tud majd együttműködni a kormánypárti többségű képviselő-testülettel.

Sokan szavazhatnak

Pásztó közigazgatási területén összesen 9 szavazókörben járulhatnak majd az urnák elé a választópolgárok. Ezek közül 7 Pásztó területén, 1 Mátrakeresztes településrészen, illetve szintén 1 Hasznos településrészen található. Jelenleg a választásra jogosultak száma 7091 fő – ad összefoglalót a nool.hu.