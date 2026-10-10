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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Büntetőfeljelentés: elment Vitézy Dávid kemény levele Mészáros Lőrinc cégének

Infostart / MTI

Megküldték a Déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-Hídnak – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. Vitézy Dávid azt írta, az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek.

A miniszter tájékoztatása szerint a V-Híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély-elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség- és időráfordítással adott legyen.

Vitézy Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-Híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender – közölte.

A tárcavezető úgy folytatta, mivel

a Déli körvasutat hasznos, nélkülözhetetlen vasúti beruházásnak tartják, azon lesznek, hogy a lehető leghamarabb új tendert írjanak ki.

„Az azonban biztos, hogy a teljes felmérés, műszaki és jogi lezárás, az újbóli közbeszerzés nem néhány hét, és nem is néhány hónap lesz, hanem ennél több” – rögzítette.

Vitézy Dávid felidézte a beruházás felfüggesztésének okát, a közbeszerzésnél felmerült problémát. Kifejtette, az Európai Számvevőszék vizsgálata olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel a kivitelező V-Híd és a tender előkészítésében részt vevő mérnökcég közötti összejátszásról.

A dokumentumok szerint a 403 munkatétel 59 százalékánál ugyanaz a szorzó jelenik meg a titkos megrendelői mérnökárhoz viszonyítva. Ez olyan körülmény, amely világosan bizonyítja az összejátszást

– közölte. A politikus reagált az ellenzéki kritikákra, azt írta, ő a megrendelői oldalon a projekt műszaki tartalmi, szakmai előkészítésén dolgozott, a közbeszerzést nem ő irányította, annak döntéshozatalában nem vett részt.

Közölte, az a felelős döntés a magyar adófizetők felé, ha nem folytatják vitatott közbeszerzésben megkötött szerződést.

„Ha az eddigi kivitelezői szerződést visszük tovább, azzal gyakorlatilag falaztunk volna Mészároséknak, csak azért, hogy a beruházás folytatódjon. Elhallgattuk volna a súlyos törvénytelenséget, mentegethettük volna a szabálytalanságot, a magyar adófizetők pénzéből 360 milliárd forinttal kipótoltuk volna az emiatt elbukott uniós pénzt” – részletezte.

Jelezte azt is, az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek.

Vitézy Dávid a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a Déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-Hidat a folyó vasútépítési munkákból. Elmondta: az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett – jelezte a miniszter.

Közölte, hogy a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd.

A V-Híd pénteken nem kommentálta a döntést.

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Kezdőlap    Belföld    Büntetőfeljelentés: elment Vitézy Dávid kemény levele Mészáros Lőrinc cégének

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Büntetőfeljelentés: elment Vitézy Dávid kemény levele Mészáros Lőrinc cégének

Büntetőfeljelentés: elment Vitézy Dávid kemény levele Mészáros Lőrinc cégének
Megküldték a Déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-Hídnak – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. Vitézy Dávid azt írta, az ügyben büntetőfeljelentést tesznek és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Tegnap a Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatón azt is közölték: kizárják a V-Hidat a vasúti közbeszerzésekből.
 

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