Átírhatja az AI az egyetemi számonkérés rendszerét is

Az AI miatt az egyetemeknek újra kell gondolniuk, mit mérnek a vizsgákon, hogyan értékelik a hallgatói teljesítményt, és milyen szerepe marad az oktatóknak – számolt be róla a portfolio.hu.

Kovács Levente rektor a lapnak többek között arról beszélt, hogy az AI a repetitív adminisztratív feladatokban és a vizsgák kiértékelésében is segíthet, és hogy a hallgatói tudás megítélésében a jövőben valószínűleg az lesz a döntő, hogy a diák érti-e és meg tudja-e magyarázni az AI-val létrehozott eredményt.

Külföldön egyre több egyetem építi be stratégiai szinten a mesterséges intelligenciát az oktatásba és az intézményi működésbe, ezen az úton indult el a japán Keio Egyetem, a dél-koreai Incheon National University és a malajziai UNIMY is.

„Egy technológiai átállás sikerében maga a technológia csupán kisebb, nagyjából 10 százalékos szerepet játszik, a fejlesztési és szabályozási kérdések mintegy 20 százalékot tesznek ki, míg a döntő, 70 százalékos részt az emberi tényező adja” – mondta Kovács Levente.