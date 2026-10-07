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Egyetemista lányok írásbeli vizsgát tesznek.
Nyitókép: Getty Images/sengchoy

Átírhatja az AI az egyetemi számonkérés rendszerét is

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Az Óbudai Egyetem AI-natív működésre készül, a cél, hogy a mesterséges intelligencia ne különálló eszköz, hanem az oktatás, a kutatás és az adminisztráció beépített, szerves része legyen.

Az AI miatt az egyetemeknek újra kell gondolniuk, mit mérnek a vizsgákon, hogyan értékelik a hallgatói teljesítményt, és milyen szerepe marad az oktatóknak – számolt be róla a portfolio.hu.

Kovács Levente rektor a lapnak többek között arról beszélt, hogy az AI a repetitív adminisztratív feladatokban és a vizsgák kiértékelésében is segíthet, és hogy a hallgatói tudás megítélésében a jövőben valószínűleg az lesz a döntő, hogy a diák érti-e és meg tudja-e magyarázni az AI-val létrehozott eredményt.

Külföldön egyre több egyetem építi be stratégiai szinten a mesterséges intelligenciát az oktatásba és az intézményi működésbe, ezen az úton indult el a japán Keio Egyetem, a dél-koreai Incheon National University és a malajziai UNIMY is.

„Egy technológiai átállás sikerében maga a technológia csupán kisebb, nagyjából 10 százalékos szerepet játszik, a fejlesztési és szabályozási kérdések mintegy 20 százalékot tesznek ki, míg a döntő, 70 százalékos részt az emberi tényező adja” – mondta Kovács Levente.

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Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
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