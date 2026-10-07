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Nyitókép: DiMaggio/Kalish / Getty Images

16 pont a gyermekvédelem megújulásáért, az SOS Gyermekfalvak lakóinak tollából

Infostart / MTI

Október 7-e az állami gondoskodásban élő gyermekek napja, ennek alkalmából fogalmazták meg követeléseiket az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok. Céljuk többek között, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során, és a testi szükségleteken túl lelki támogatást is kaphasson.

Az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából – közölte szerdán az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa.

Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során.

„Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is”

– fogalmaztak. A közleményben emlékeztettek, hogy a hazai gyermekvédelmi rendszerben jelenleg is több mint 23 ezer gyermek él, miközben a szakemberhiány és a nevelőszülők alacsony száma továbbra is komoly kihívást jelent.

A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására.

Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy „a lakásotthonok valódi, otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett”.

A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kríziskezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek – sorolták.

A 16 pont teljes szövege elérhető az SOS Gyermekfalvak honlapján.

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Kezdőlap    Belföld    16 pont a gyermekvédelem megújulásáért, az SOS Gyermekfalvak lakóinak tollából

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