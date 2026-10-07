16 pont a gyermekvédelem megújulásáért, az SOS Gyermekfalvak lakóinak tollából

Az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából – közölte szerdán az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa.

Közleményük szerint a fiatalok azt kérik a döntéshozóktól, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen kegyetlenséget, megalázást vagy bántó bánásmódot megtapasztalnia a nevelése során.

„Olyan nevelőszülőket szeretnénk magunk körül, akik türelemmel, tisztelettel, megértéssel és szeretettel fordulnak felénk, még a nehéz helyzetekben is”

– fogalmaztak. A közleményben emlékeztettek, hogy a hazai gyermekvédelmi rendszerben jelenleg is több mint 23 ezer gyermek él, miközben a szakemberhiány és a nevelőszülők alacsony száma továbbra is komoly kihívást jelent.

A 16 pont egyebek mellett felhívja a figyelmet a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas és szerető nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására.

Kiemelt hangsúlyt kap a zéró tolerancia a bántalmazással szemben, a diszkriminációmentes bánásmód, valamint az, hogy „a lakásotthonok valódi, otthont nyújtó terek legyenek a rideg intézményi keretek helyett”.

A fiatalok emellett hozzáférhető családterápiát, kríziskezelést, valamint hiteles, empátiával és emberséggel dolgozó szakembereket követelnek – sorolták.

A 16 pont teljes szövege elérhető az SOS Gyermekfalvak honlapján.