Leállt az M1-es kamionbaleset miatt, elterelik a forgalmat

Azt írták, hogy a Tatabánya-óváros csomópontnál elkezdték leterelni a forgalmat a sztrádáról, de aki teheti, már a 48-as szárligeti csomópontnál hagyja el a pályát és az 1-es főúton keresztül kerülje ki a balesetet, majd a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál visszatérhet az autópályára.