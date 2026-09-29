Azt írták, hogy a Tatabánya-óváros csomópontnál elkezdték leterelni a forgalmat a sztrádáról, de aki teheti, már a 48-as szárligeti csomópontnál hagyja el a pályát és az 1-es főúton keresztül kerülje ki a balesetet, majd a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál visszatérhet az autópályára.
Leállt az M1-es kamionbaleset miatt, elterelik a forgalmat
Összeütközött két autó és egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya-óváros csomópontjába, az 56-os kilométernél áll a forgalom, a feltorlódott kocsisor 5 kilométeres – közölte az Útinform.
Az oroszok megpróbálják ledarálni az ukránok adatközpontjait, ezzel elvágva a kommunikációt
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Készülhetnek a magyar gazdák: elkerülhetetlenné válhat a kötelező összefogás a szárazság ellen
A klímaválság által súlyosan érintett magyar agráriumban létkérdéssé vált a hatékony vízgazdálkodás és a vízvisszatartás. A sikeres védekezéshez és a leromlott állapotú helyi infrastruktúra megmentéséhez nem elegendő pusztán az állami beavatkozás, elengedhetetlen a gazdálkodók aktív, intézményesített bevonása, valamint a területi alapú, kötelező hozzájárulással működő vízgazdálkodási társulatok újjáélesztése - írja az Agrárszektor véleményrovatában Feldman Zsolt, a MATE oktatója, korábbi államtitkár.
Rendkívüli döntést hozott Putyin, hatalmas létszámemelést rendeltek el az orosz hadseregben
Putyin elrendelte, hogy az orosz fegyveres erők létszámát 2,44 millióra bővítsék.
RAF Fairford incident involves 'foreign actor', says Rubio, as some evacuated residents return home
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