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Xavi Hernández, az FC Barcelona spanyol labdarúgóklub új vezetőedzője a bemutatásán a barcelonai Camp Nou Stadionban 2021. november 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro García

„Mi voltunk a jobbak"

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Elégedett volt csapata játékával Xavi Hernandez, a holland labdarúgó-válogatott élén bemutatkozó új szövetségi kapitány, noha csapata csak az utolsó pillanatokban egyenlített a németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Xavira nagy hatással volt holland csapata teljesítménye, miután drámai, 1–1-es döntetlent értek el Jürgen Kloppáltal irányított német válogatott ellen az amszterdami Johan Cruyff Arénában. Az újonnan kinevezett edző úgy véli, a második félidei játék mércéül szolgál majd, még akkor is, ha a mérkőzést bosszantó események – érvénytelenített gólok és sérülések – is kísérték.

Xavi és Klopp egyaránt egy szórakoztató, 1–1-es döntetlennel kezdte meg válogatottbeli edzői pályafutását. Németország Felix Nmecha góljával szerzett vezetést a 32. percben, és úgy tűnt, idegenbeli győzelmet arat az összecsapáson.

A hosszabbításban azonban Cody Gakpo lRuben van Bommel hajszálpontos beadását egy gyönyörű kapáslövéssel a hálóba bombázta.

A késői egyenlítő gól létfontosságú pontot mentett meg a hollandok számára, ami nagy elégedettséggel töltötte el Xavit.

Bár elismerte, hogy játékosai kezdetben idegesek voltak, úgy érezte, összességében a hollandok érdemelték volna meg a három pontot. Külön kiemelte a csereként beállt játékosokat és a debütálókat, akik lnagyszerűen játszottak.

„Jobbak voltunk ma Németországnál, többet nyújtottunk. A második félidő igazán jól sikerült – megmutattuk, milyen stílusban játszunk” – idézte Xavit az ESPN. – Nagyon boldog vagyok. Az első félidő nagyjából kiegyenlített volt. De nagyon örülök azoknak a játékosoknak, akik beálltak, különösen a debütálóknak. Karaktert, ambíciót és akaraterőt mutattak. A második félidei játékhoz hasonlóan kell játszanunk a jövőben.”

A döntetlen nem volt mentes a bosszúságoktól sem, hiszen két holland gólt is érvénytelenítettek. Virgil van Dijk első félidei fejesét azért nem adták meg, mert Brian Brobbey szabálytalanságot követett el a német kapus, Marc-André ter Stegen ellen.

Xavi helytelennek tartotta a döntést, és úgy vélte, a gólt meg kellett volna adni. Emellett a csereként beállt Mexx Meerdink késői találatát is érvénytelenítették a német tizenhatoson belüli kavarodást követően. „Az első félidő nem volt rossz, de a másodikban már olyan játékot mutattunk, amilyet szeretnénk – magyarázta Xavi. – Sok téren kell még fejlődnünk, a lecsorgó labdák megszerzésében, a párharcokban, a védekezésben, és még sorolhatnám, de így is nagyon elégedett vagyok. Nagyon boldog és hálás vagyok, hiszen ez volt az első mérkőzésem. Talán nem is érdemlem meg mindezt, de elképesztő fogadtatásban részesítettek; fantasztikus volt a hangulat. Köszönöm mindenkinek.”

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