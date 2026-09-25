Újfajta stroke-kezelés, elsőként Kecskeméten alkalmazták

A tájékoztatás szerint az új terápia különösen a súlyos nagyér-elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést, akiknél a vérrög eltávolításához katéteres beavatkozásra, úgynevezett mechanikus érmegnyitásra van szükség.

A kezelés legnagyobb gyakorlati előnye a gyorsaságban rejlik: míg a korábban használt készítményt egyórás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. Ez különösen a nagyér-elzáródás esetén jelentős segítség, hiszen a hatóanyag már a mentőút alatt kifejtheti vérrögoldó hatását, miközben a beteget a katéteres műtétet végző regionális központba szállítják.

Óváry Csaba, a vármegyei oktatókórház főigazgatója kiemelte: neurológusként pontosan tudja, mennyire meghatározó tényező az idő a stroke ellátásában, ahol valóban minden perc számít. A szakember szerint a gyorsan beadható és szállítás közben is ható kezelés fontos új lehetőséget jelent az ellátásban.

A főigazgató hozzátette: az első kecskeméti alkalmazásnál a gyógyszeres vérrögoldás a nagyér-elzáródást szenvedett betegnél már a szegedi átszállítás ideje alatt eredményesnek bizonyult, így állapota a műtétet követően azonnal jelentősen javult.

A közlemény kiemeli: az új terápia alkalmazásáról minden esetben a tünetek kezdete, a képalkotó vizsgálatok, az elzáródás helye, a beteg állapota és az esetleges ellenjavallatok alapján döntenek az orvosok.

A kecskeméti neurológiai és stroke osztályon évente mintegy 600 stroke-beteget látnak el, és havonta átlagosan tíz esetben küldenek tovább beteget akut érmegnyitó beavatkozásra. Bár

az egyelőre nem közfinanszírozott gyógyszer egyetlen ampullája több százezer forintba kerül, az új terápia alkalmazásával a megmentett percek növelhetik a betegek teljes felépülésének esélyét

– írták.

Az új eljárást az Országos Mentőszolgálat, a kecskeméti kórház érintett részlegei és a szegedi klinika orvosai közösen alkalmazták.