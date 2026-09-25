Szirénázó rendőrautóba csapódott egy furgon Székesfehérváron – videó

A bpautosok.hu egyik olvasója küldte be a portálnak azt a videót, melyen az ütközés látható. A balesetet 2026. szeptember 23-án délután Székesfehérváron, a 62-es főút és a Mártírok útja kereszteződésében.

A felvételen az látható, hogy egy rendőrautó megkülönböztető fény- és hangjelzést használva érkezik a kereszteződéshez. Pont ekkor balról egy furgon is érkezett, ami nagy erővel nekiütközött.

Az ütközés után többen azonnal megálltak, kiszálltak járművükből, és a balesetben érintettek segítségére siettek.

A videó beküldője azt írta, hogy tudomása szerint személyi sérülés nem történt.