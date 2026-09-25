ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.07
usd:
320.14
bux:
151913.83
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy bankkártya, egy bankjegy és fehér por egy asztalon, halálfej-alakban.
Nyitókép: Unsplash

Templomkertben támadt a drogos nő egy járókelőre Mezőtárkányban

Infostart

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint egy kábítószer hatása alatt álló nő előzetes szóváltás nélkül támadt rá egy gyalogosra egy mezőtárkányi parkban. A sértett a szúrásokat és ütéseket kivédte, de a kés három alkalommal elérte.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt a nő ellen, aki 2026 áprilisában, a reggeli órákban késsel támadt egy, a mezőtárkányi templomkerten áthaladó járókelőre. A vádirat szerint az elkövető a támadás idején kristály nevű kábítószer hatása alatt állt – számolt be róla az index.hu.

A vádirat szerint a vádlott minden előzetes szóváltás nélkül rátámadt a templomkertben sétáló sértettre. Egy 6 centiméter pengehosszúságú, kinyitható késsel több szúró mozdulatot tett felé, miközben a másik kezével megpróbálta megütni.

A megtámadott a kezeit maga elé tartva védekezett, így a szúrások és az ütések egy részét sikerült kivédenie. A kés azonban három alkalommal elérte.

Az egyik szúrás a sértett bal könyökét sebesítette meg, két további mozdulat pedig a kabátját vágta ki. A védekező férfi – a közleményben nem részletezett módon – kihátrált a templomkertből, miközben a támadó végül abbahagyta a cselekményt, és leült egy bokorban. A kiérkező rendőrök ott találtak rá.

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Templomkertben támadt a drogos nő egy járókelőre Mezőtárkányban

támadás

drog

kristály

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!

Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!

Új Fix Magyar Állampapírt és Magyar Állampapír Pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ – derül ki az ÁKK friss közléseiből. Mutatjuk, mit kell tudni az új lakossági állampapírokról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mérgező anyag miatt hívnak vissza egy népszerű terméket a magyar boltokból: meg ne edd, ha vettél

Mérgező anyag miatt hívnak vissza egy népszerű terméket a magyar boltokból: meg ne edd, ha vettél

Újabb élelmiszer-visszahívásra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

BBC
Business Sport Travel Science
Xi got Trump's red carpet welcome - but not everything he wanted

Xi got Trump's red carpet welcome - but not everything he wanted

China wanted progress on trade, technology and Taiwan - but hasn't got as much as it would have hoped for.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 13:48
A Fidesz vitatja Ruszin-Szendi Romulusz állításait
2026. szeptember 25. 13:36
„Simlis” gyártók építőanyagaira figyelmeztet az ÉVOSZ
×
×