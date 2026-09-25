Templomkertben támadt a drogos nő egy járókelőre Mezőtárkányban

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt a nő ellen, aki 2026 áprilisában, a reggeli órákban késsel támadt egy, a mezőtárkányi templomkerten áthaladó járókelőre. A vádirat szerint az elkövető a támadás idején kristály nevű kábítószer hatása alatt állt – számolt be róla az index.hu.

A vádirat szerint a vádlott minden előzetes szóváltás nélkül rátámadt a templomkertben sétáló sértettre. Egy 6 centiméter pengehosszúságú, kinyitható késsel több szúró mozdulatot tett felé, miközben a másik kezével megpróbálta megütni.

A megtámadott a kezeit maga elé tartva védekezett, így a szúrások és az ütések egy részét sikerült kivédenie. A kés azonban három alkalommal elérte.

Az egyik szúrás a sértett bal könyökét sebesítette meg, két további mozdulat pedig a kabátját vágta ki. A védekező férfi – a közleményben nem részletezett módon – kihátrált a templomkertből, miközben a támadó végül abbahagyta a cselekményt, és leült egy bokorban. A kiérkező rendőrök ott találtak rá.

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott.