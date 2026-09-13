Radics Béla alapítványa fizetett is, meg nem is

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő tájékoztatása szerint az alapítvány a teljes 20 milliós összeget visszatérítette – írja az index.hu az RTL alapján.

A képviselőhöz köthető szervezet tavaly év végén egy másik NKA-pályázaton is elnyert 15 millió forintot, ezt a támogatást azonban nem fizették vissza.

A pályázati dokumentáció alapján abban a kérelemben nem részletezték a megvalósítandó programokat, a költségtervben mindössze a sikeres megvalósításra hivatkozva igényelték az összeget. Emellett

az előírt 190 ezer forintos nevezési díj helyett ezer forintot utaltak el.

A felmerült támogatások miatt korábban a kormány és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálatot indított. A visszautalások kapcsán Demeter Szilárd Kötcsén úgy nyilatkozott, hogy a korábbi nyertesek az esetleges vizsgálatoktól tartva utalhatják vissza a forrásokat.

Az eddigi adatok alapján a kedvezményezettek összesen több mint 3 milliárd forintnyi támogatást fizettek már vissza. A négy éve alapított Tradíciókért Alapítvány korábban több mint 66 millió forint közpénzhez jutott különböző projektekre.