Szijjártó Péterről nyilatkoztak a kínaiak a BYD kapcsán

Gong Tao értékelése szerint Szijjártó Péter BYD-nál betöltött új tisztsége a volt miniszter személyes karrierválasztása, míg a vállalat felvételi gyakorlata piaci alapokon nyugszik, ezért a kínai kormány nem foglal állást a kinevezésről – olvasható a demokrata.hu-n.

A nagykövet kitért az ügyben lefolytatott magyarországi hatósági eljárásokra is, jelezve, hogy Kína tudomásul vette a jogszabályoknak megfelelő felülvizsgálatot. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szeptember elején bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a Szijjártó kinevezésével kapcsolatban vesztegetés miatt tett feljelentést. Az ügy nemzetbiztonsági vonatkozásait az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága továbbra is vizsgálja.

A jogszabályok betartása és a magyarországi beruházások

Gong Tao hangsúlyozta:

Kína következetesen elvárja a kínai vállalatoktól – köztük a BYD-tól is –, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós törvényeket,

valamint teljesítsék vállalati társadalmi felelősségvállalásukat.

A nagykövet rámutatott, hogy a BYD az elmúlt években jelentős kötelezettségeket vállalt a magyar piacon. A cég Komáromban elektromosbusz-gyárat működtet, Szegeden elektromos személyautó-gyárat épít – amely a kínai vállalat első európai személygépkocsi-üzeme lesz –, emellett Magyarországon hozta létre európai központját és kutatás-fejlesztési bázisát is.

„Ezek a projektek több munkahelyet és fejlesztési lehetőséget teremtenek Magyarország számára, hozzájárulva az ország technológiai innovációjához és zöld átalakulásához” – fogalmazott Gong Tao.

Szijjártó Péter júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, miután a BYD nemzetközi pozíciót ajánlott fel számára. A volt külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik, a BYD tájékoztatása szerint a magyarországi társaság napi irányításában nem vesz részt.