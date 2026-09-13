Duna-víz a Velencei-tóba? Alaposan körüljárták a kérdést, és nem állnak meg félúton

Újabb szakmai megbeszélést tartottak Gárdonyban a Velencei-tó mielőbbi vízpótlásának lehetőségeiről. A Feol tudósítása szerint az egyeztetés egyik legfontosabb témája a Duna vizének a Velencei-tó térségébe történő eljuttatása volt.

A múlt heti egyeztetésen részt vett Schmidt József, Velence önkormányzati képviselője, Nagy Roland, Sukoró alpolgármestere, Steier József, a SUNWO Zrt. vezérigazgatója, Gál Zoltán és Csaba Árpád ügyvédek, Écsi Zsanett, a gárdonyi polgármesteri hivatal környezetvédelmi mérnöke, valamint Eötvös Pál Árpád polgármester. A téma sürgős aktualitását mi sem szemléltei jobban, hogy szerdán délutánra mindössze 10 centiméteres volt a vízállás az agárdi mércénél. (Az eddigi negatív rekord 2022-ből 53 centiméter volt.)

A legfontosabb téma a Duna vizének a Velencei-tóhoz való eljuttatása volt

Ennek kapcsán több lehetőség vizsgálata is felmerült, így az Ercsi, Adony és Dunaújváros térségében rendelkezésre álló adottságok feltérképezése, valamint egy új vízvezeték lehetséges nyomvonalának vizsgálata. Szóba került a Gárdony térségében korábban létesített, jelenleg nem hasznosított DRV-kutak, valamint a Szabadegyháza térségében található kutak vízpótlási célú felhasználhatóságának vizsgálata is.

A szakemberek hangsúlyozták; bármely megoldás csak a vízminőségi, ökológiai, műszaki és gazdasági szempontok együttes vizsgálatával képzelhető el – számolt be róla Eötvös Pál Árpád polgármester közösségi oldalán.

Külön téma volt a tó iszapjának kotrása és a nádasok állapota

Steier József arra hívta fel a figyelmet, hogy a kotrás önmagában nem feltétlenül jelent megoldást, álláspontja szerint annak során sérülhet a tó vízzáró iszaprétege, ami akár a víz további elszivárgását is elősegítheti. A nád állapotával kapcsolatban a rothadás problémája és annak ökológiai következményei kerültek előtérbe; a szakmai vélemény szerint ezt a kérdést a vízpótlással együtt, összefüggéseiben kell vizsgálni.

Steier vállalta, hogy műholdas adatok alapján megvizsgáltatja az Ercsi, Dunaújváros és Adony térségében fennálló felszíni adottságokat, továbbá előzetes beruházási költségbecslés is készülhet a szóba jöhető műszaki megoldásokra.

A következő megbeszélésre Cser-Palkovics Andrást és a kormány államtitkárát, Bögi Viktóriát is meghívják.