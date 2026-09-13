A politikai botrány után ma új polgármestere lesz Pilis ékkövének, a szavazásban van egy pikáns csavar

A településen május végén oszlatta fel magát a képviselő-testület, miután az öt független képviselő és a polgármester, Völgyes József közötti viszony végleg megromlott.

A testületi többség korábban fegyelmi eljárást folytatott le a településvezetővel szemben pénzügyi kötelezettségvállalások és kifizetések miatt, majd elmarasztalta és illetménycsökkentéssel sújtotta őt. Völgyes József a döntést bíróságon megtámadta, és elutasította a lemondásra vonatkozó felhívásokat, álláspontja szerint a testület a 2024-es választási eredményt próbálta felülírni.

A feloszlásra végül 5 igen és a polgármester 1 nem szavazata mellett került sor.

A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul: Kollár-Farsang Kitti pedgógiai szakember, aki a feloszlott testület tagjaként és a fegyelmi bizottság elnökeként vett részt az előző ciklusban, valamint Kelemen Zoltán, aki az előző testületen kívülről érkező független jelöltként méretteti meg magát.

Különösen pikán helyzet, hogy a lemondatott polgármester támogatója, a volt alpolgármester is indul, igaz csak képviselő szeretne lenni. Az atlatszo.hu májusi írása fideszes poltikai hátteret lát Gulcsik Vilmos mogött, aki papíron föggetlen. A lap emlékezet arra, hogy amikor Völgyes József 2019-ben polgármester lett, a testület hat főből állt. Öt jelölt függetlenként indult a választáson, Gulcsik Vilmos későbbi alpolgármester a Fidesz-KDNP színeiben.

A települési döntéshozatal irányát a polgármester személye mellett a hat képviselői helyért induló 15 egyéni listás jelöltből kikerülő új testület többségi összetétele határozza majd meg.