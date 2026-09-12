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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Margit-sziget: második világháborús robbanótestek kerültek elő

Infostart / MTI

Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten, a Margit-szigeten, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiüríti, és lezárja – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete.

A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő.

Elszállították a Margit-szigeten talált második világháborús robbanótesteket

Elszállították a Budapesten, a Margit-szigeten talált kézigránátot és német, 3 centiméteres puskagránátot a katonai tűzszerészek – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton.

A robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiürítette és lezárta.

A korlátozást már feloldották.

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Kezdőlap    Belföld    Margit-sziget: második világháborús robbanótestek kerültek elő

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